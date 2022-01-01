Будьте моим мужем, 1981

Молодая мать-одиночка Наташа вместе с сынишкой приезжает на южный курорт. Сюда же направляется и неженатый врач-педиатр Виктор. Устроиться на месте отдыха оказывается нелегко: все гостиницы переполнены, а владельцы частных квартир не горят желанием сдавать комнаты туристам с детьми и животными. Тогда Наташа решает пойти на хитрость. Она уговаривает Виктора, случайно встреченного ею на пляже, притвориться ее ревнивым мужем, который должен без предупреждения появляется на пороге снятой комнаты вместе с якобы совместным ребенком.
Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве… мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребенком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя ее мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтет узнать сам. Легкая музыкальная комедия с прекрасными актерами.