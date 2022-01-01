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Будьте моим мужем, 1981

1981 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Молодая мать-одиночка Наташа вместе с сынишкой приезжает на южный курорт. Сюда же направляется и неженатый врач-педиатр Виктор. Устроиться на месте отдыха оказывается нелегко: все гостиницы переполнены, а владельцы частных квартир не горят желанием сдавать комнаты туристам с детьми и животными. Тогда Наташа решает пойти на хитрость. Она уговаривает Виктора, случайно встреченного ею на пляже, притвориться ее ревнивым мужем, который должен без предупреждения появляется на пороге снятой комнаты вместе с якобы совместным ребенком.

  • Съемки ленты прошли в Сочи и в пригородном поселке Лоо.
  • Костюм, изображающий лохмотья, придумал непосредственно Андрей Миронов.
  • На съемочной площадке картины Елена Проклова познакомилась с папой мальчика, сыгравшего Илью, – художником Александром Адамовичем. Пара прожила вместе два года.
  • В ходе съемок пляжных сцен с участием Андрея Миронова и Владимира Басова вокруг актеров собиралась такая огромная толпа, что режиссеру ленты Алле Суриковой пришлось переодеться в купальник и лечь рядом, чтобы иметь возможность руководить съемочным процессом.
  • Для съемок эпизода в ресторане под видом шампанского по бутылкам разлили лимонад, закупорили их и выставили на солнце, чтобы при вскрытии получился хлопок. Только на момент открытия третьей бутылки Алла Сурикова обнаружила, что директор ресторана осуществил подмену, поскольку не мог позволить, чтобы легендарный Андрей Миронов пил в его заведении лимонад вместо настоящего шампанского.

Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве… мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребенком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя ее мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтет узнать сам. Легкая музыкальная комедия с прекрасными актерами.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 6 июня 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Возраст 12+
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Филипп Адамович
Нина Русланова
Нина Русланова
Наталья Крачковская
Наталья Крачковская
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Будьте моим мужем
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