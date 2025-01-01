1935 год. Во время набора добровольцев на строительство 1-й линии Московского метрополитена знакомятся трое парней – Слава Уфимцев, Николай Кайтанов и Леша Акишин. Мечта новых друзей исполняется – все они успешно прошли медкомиссию и были направлены в бригаду Лели Тепловой. Молодые строители быстро становятся ударниками и завоевывают уважение окружающих, а Николай Кайтанов находит на стройке свое счастье и спустя время женится на Леле. Друзья еще не знают, какие суровые испытания готовит им будущее и как тесно переплетутся их судьбы…
Действие происходит в 30 — 50 годы. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали первыми метростроевцами. О них и их подругах Леле, Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает этот фильм. Свою дружбу и единство они пронесли через всю жизнь. Трудовой фронт, испанские добровольные бригады, Вторая мировая война и снова послевоенный труд уже в мирное время, радости и печали, победы и утраты, любовь и счастье…
|20 октября 1958
|СССР