Действие происходит в 30 — 50 годы. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали первыми метростроевцами. О них и их подругах Леле, Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает этот фильм. Свою дружбу и единство они пронесли через всю жизнь. Трудовой фронт, испанские добровольные бригады, Вторая мировая война и снова послевоенный труд уже в мирное время, радости и печали, победы и утраты, любовь и счастье…