Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Добровольцы
1 постер
Киноафиша Фильмы Добровольцы

Добровольцы

Dobrovoltsy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

1935 год. Во время набора добровольцев на строительство 1-й линии Московского метрополитена знакомятся трое парней – Слава Уфимцев, Николай Кайтанов и Леша Акишин. Мечта новых друзей исполняется – все они успешно прошли медкомиссию и были направлены в бригаду Лели Тепловой. Молодые строители быстро становятся ударниками и завоевывают уважение окружающих, а Николай Кайтанов находит на стройке свое счастье и спустя время женится на Леле. Друзья еще не знают, какие суровые испытания готовит им будущее и как тесно переплетутся их судьбы…

  • Основой для сценария послужил одноименный роман в стихах, написанный советским поэтом Евгением Долматовским. 
  • Песня «Комсомольцы-добровольцы», впервые прозвучавшая именно в этом фильме, впоследствии стала популярной. 
  • Режиссером картины стал Юрий Егоров. Среди других его работ – «Море студеное» (1954), «За облаками – небо» (1971), «Ветер странствий» (1978). 
  • В 1959 году на Всесоюзном кинофестивале в Киеве фильм «Добровольцы» был отмечен третьей премией. 
  • Михаил Ульянов и Петр Щербаков впоследствии вместе сыграли в фильмах «Битва в пути» (1961), «Освобождение: Огненная дуга» (1968) и мини-сериале «Штрихи к портрету В.И. Ленина» (1967).

Действие происходит в 30 — 50 годы. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали первыми метростроевцами. О них и их подругах Леле, Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает этот фильм. Свою дружбу и единство они пронесли через всю жизнь. Трудовой фронт, испанские добровольные бригады, Вторая мировая война и снова послевоенный труд уже в мирное время, радости и печали, победы и утраты, любовь и счастье…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 20 октября 1958
Дата выхода
20 октября 1958 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Dobrovoltsy, Die Freiwilligen, Láthatatlan kötelék, Ochotnicy, The Volunteers, Volunteers, Добровольцы
Режиссер
Юрий Егоров
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Леонид Быков
Леонид Быков
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Людмила Крылова
Людмила Крылова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Добровольцы
Дорогой мой человек 7.6
Дорогой мой человек (1958)
За двумя зайцами 8.0
За двумя зайцами (1961)
Девять дней одного года 7.9
Девять дней одного года (1961)
Судьба человека 8.0
Судьба человека (1959)
Баллада о солдате 8.3
Баллада о солдате (1959)
Иван Бровкин на целине 6.9
Иван Бровкин на целине (1958)
Идиот 7.9
Идиот (1958)
Дом, в котором я живу 8.0
Дом, в котором я живу (1957)
Дело было в Пенькове 7.9
Дело было в Пенькове (1957)
Карнавальная ночь 7.8
Карнавальная ночь (1956)
Разные судьбы 7.8
Разные судьбы (1956)
Солдат Иван Бровкин 7.6
Солдат Иван Бровкин (1955)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 22 голоса
7.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  624 В жанре «мелодрама»  89 В фильмах СССР  103
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Добровольцы

Похожие фильмы онлайн

Дорогой мой человек
 
За двумя зайцами
 
Девять дней одного года
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше