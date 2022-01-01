Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леонид Быков
Леонид Быков
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Леонид Быков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 декабря 1928
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
11 апреля 1979
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Леонид Быков
Родился 12 декабря 1928 года. Знаменское, Донецкая область, СССР (Украина).
Развернуть
Фильмография Леонид Быков
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный
1976, СССР
7.0
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
Где вы, рыцари?
комедия
1971, СССР
6.0
Разведчики
военный, приключения
1968, СССР
6.0
Зайчик
комедия
1964, СССР
7.0
На семи ветрах
военный, драма
1962, СССР
7.0
Осторожно, бабушка!
комедия
1960, СССР
6.0
Ссора в Лукашах
комедия, мюзикл
1959, СССР
3.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне