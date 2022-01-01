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Иван Переверзев
Иван Переверзев
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Иван Переверзев
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Дата рождения
3 сентября 1914
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 апреля 1978
Карьера
Актер
Биография Иван Переверзев
Родился 3 сентября 1914 года. Кузьминки, Орловская губерния, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Иван Переверзев
Приключения в городе, которого нет
детский, мюзикл
1974, СССР
7.0
Корона Российской империи, или снова неуловимые
боевик, исторический, приключения
1970, СССР
6.0
Опасные гастроли
исторический, боевик
1969, СССР
6.0
День ангела
драма, боевик
1968, СССР
7.0
Цыган
мелодрама, драма
1967, СССР
6.0
Сильные духом
военный
1967, СССР
0.0
Серая болезнь
комедия, драма
1966, СССР
4.0
Прощай
военный, приключения
1966, СССР
7.0
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