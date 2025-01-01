Продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин». После демобилизации Иван Бровкин гостил дома недолго. Вместе со своими друзьями он решил поехать на целину. А Любаша, не согласившись ехать в далекую землю, снова осталась ждать своего Ивана, который вместе со всеми преодолевал трудности, а вскоре стал бригадиром трактористов, ударником труда.



Мать Ивана переехала к сыну, которому друзья-целинники построили новый дом. Сюда же приехал и Захар Силыч к своей Полине. За свой труд Иван Бровкин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Теперь он приехал свататься к своей Любаше. Ее родители уже не возражали. После свадьбы молодые люди уехали на целину, чтобы продолжить освоение целинных земель.