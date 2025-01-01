После демобилизации Иван Бровкин и его боевые товарищи собираются ехать на целину. К сожалению, невеста Бровкина, Любаша, не поддерживает идею любимого и остается в колхозе. Отменив свадьбу, герой отправляется на освоение целинных земель, где вскоре становится одним из лучших работников. Бровкина назначают бригадиром трактористов, он пользуется уважением у друзей и начальства. Но тоска по дому и дорогой сердцу девушке все же дает о себе знать… Останется ли Бровкин на целине или вернется в родной колхоз?
Продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин». После демобилизации Иван Бровкин гостил дома недолго. Вместе со своими друзьями он решил поехать на целину. А Любаша, не согласившись ехать в далекую землю, снова осталась ждать своего Ивана, который вместе со всеми преодолевал трудности, а вскоре стал бригадиром трактористов, ударником труда.
Мать Ивана переехала к сыну, которому друзья-целинники построили новый дом. Сюда же приехал и Захар Силыч к своей Полине. За свой труд Иван Бровкин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Теперь он приехал свататься к своей Любаше. Ее родители уже не возражали. После свадьбы молодые люди уехали на целину, чтобы продолжить освоение целинных земель.
|23 января 1959
|СССР