Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Иван Бровкин на целине
1 постер
Киноафиша Фильмы Иван Бровкин на целине

Иван Бровкин на целине

Ivan Brovkin na tseline 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После демобилизации Иван Бровкин и его боевые товарищи собираются ехать на целину. К сожалению, невеста Бровкина, Любаша, не поддерживает идею любимого и остается в колхозе. Отменив свадьбу, герой отправляется на освоение целинных земель, где вскоре становится одним из лучших работников. Бровкина назначают бригадиром трактористов, он пользуется уважением у друзей и начальства. Но тоска по дому и дорогой сердцу девушке все же дает о себе знать… Останется ли Бровкин на целине или вернется в родной колхоз?

  • После успеха первого фильма «Солдат Иван Бровкин» создатели задумали снять продолжение. Поскольку в 1950-е годы набрала популярность тема освоения новых земель, было решено отправить героя на целину. 
  • Съемки картины проходили в Оренбургской области, в совхозе «Комсомольский» – там же, где был снят «Солдат Иван Бровкин». 
  • Съемочная бригада оказалась в совхозе «Комсомольский» в самый разгар уборочной кампании. Актеры и остальные участники съемочного процесса принимали активное участие в уборке урожая, за что впоследствии получили благодарность от руководства совхоза. 
  • В советском прокате фильм пользовался колоссальным спросом – за год его посмотрели свыше 44 миллионов зрителей.

Продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин». После демобилизации Иван Бровкин гостил дома недолго. Вместе со своими друзьями он решил поехать на целину. А Любаша, не согласившись ехать в далекую землю, снова осталась ждать своего Ивана, который вместе со всеми преодолевал трудности, а вскоре стал бригадиром трактористов, ударником труда.

Мать Ивана переехала к сыну, которому друзья-целинники построили новый дом. Сюда же приехал и Захар Силыч к своей Полине. За свой труд Иван Бровкин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Теперь он приехал свататься к своей Любаше. Ее родители уже не возражали. После свадьбы молодые люди уехали на целину, чтобы продолжить освоение целинных земель.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 января 1959
Дата выхода
23 января 1959 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ivan Brovkin na tseline, Ivan Brovkin on the State Farm, Iwan Browkin uprawia rolę, Többé nem balkezes, Wanja erobert Neuland, Иван Бровкин на целине
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Леонид Харитонов
Дая Смирнова
Сергей Блинников
Сергей Блинников
Евгений Шутов
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Иван Бровкин на целине
Солдат Иван Бровкин 7.6
Солдат Иван Бровкин (1955)
Свадьба в Малиновке 7.8
Свадьба в Малиновке (1967)
Опасно для жизни! 6.4
Опасно для жизни! (1985)
Афоня 7.8
Афоня (1975)
Невероятные приключения итальянцев в России 7.7
Невероятные приключения итальянцев в России (1973)
Крепкий орешек 6.4
Крепкий орешек (1968)
Самогонщики 7.8
Самогонщики (1961)
За двумя зайцами 8.0
За двумя зайцами (1961)
Добровольцы 7.7
Добровольцы (1958)
Дорогой мой человек 7.6
Дорогой мой человек (1958)
Чужая родня 7.1
Чужая родня (1955)
Запасной игрок 6.8
Запасной игрок (1954)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Иван Бровкин на целине

Похожие фильмы онлайн

Солдат Иван Бровкин
 
Свадьба в Малиновке
 
Опасно для жизни!
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше