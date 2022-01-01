Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогой мой человек Дорогой мой человек
Киноафиша Фильмы Дорогой мой человек Дорогой мой человек, 1958: актеры и роли
Дорогой мой человек 1958 / СССР
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дорогой мой человек, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц Iosif Kheifits
В ролях
Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Инна Макарова Инна Макарова Петр Константинов Леонид Быков Леонид Быков Борис Чирков Борис Чирков Иван Переверзев Иван Переверзев Юрий Медведев Юрий Медведев
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Приложение киноафиши