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Два Федора Два Федора
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Два Федора, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Федор-большой встречает мальчишку-беспризорника Федора-малого. Они решают жить вместе. И все-то у них было замечательно, пока Федор-большой не женился. С женитьбой Федора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать любовь мальчика. Доведенный ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дому. Но после долгих волнений и поисков волнений и поисков его находят, и он примиряется со взрослыми. Фильм отличает, лиричность и сердечность повествования.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 29 декабря 1958
Возраст 0+
Режиссер
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
В ролях
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Тамара Семина
Тамара Семина
Николай Чурсин
М. Шаманская
И. Политаев
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Два Федора
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Конференция «Диалоги о Шукшине» пройдёт на «Лендоке» 7 декабря с 10:00 до 18:00 на открытой студии «Лендок» впервые пройдёт научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине». В работе конференции примут участие
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2 декабря 2016 09:24
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