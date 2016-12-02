Два Федора, 1959

После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Федор-большой встречает мальчишку-беспризорника Федора-малого. Они решают жить вместе. И все-то у них было замечательно, пока Федор-большой не женился. С женитьбой Федора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать любовь мальчика. Доведенный ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дому. Но после долгих волнений и поисков волнений и поисков его находят, и он примиряется со взрослыми. Фильм отличает, лиричность и сердечность повествования.