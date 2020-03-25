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Инна Макарова
Инна Макарова
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Инна Макарова
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Дата рождения
28 июля 1926
Возраст
93 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 марта 2020
Карьера
Актриса
Биография Инна Макарова
Родилась 28 июля 1926 года. Тайга, СССР (Россия).
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Фильмография Инна Макарова
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка
2016, Россия
3.0
Большая любовь
мелодрама, комедия
2006, Россия
5.0
Пушкин. Последняя дуэль
драма, исторический, биография
2006, Россия
7.0
Юность Бемби
фэнтези, семейный
1986, СССР
5.0
Живая радуга
детский, семейный
1982, СССР
6.0
Печники
драма
1982, СССР
6.0
Еще не вечер
драма
1974, СССР
0.0
Неисправимый лгун
комедия
1973, СССР
7.0
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