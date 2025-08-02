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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1958

Рейтинг фильмов 1958 года

Идиот 7.9
1 Идиот
драма 1958, СССР
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Билеты
Петя и Красная Шапочка 7.9
2 Петя и Красная Шапочка
короткометражный, анимация 1958, СССР
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Кошкин дом 7.8
3 Кошкин дом
анимация 1958, СССР
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Последний дюйм 7.7
4 Последний дюйм
приключения, драма, комедия 1958, СССР
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Дружок 7.7
5 Дружок
комедия, семейный 1958, СССР
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Евгений Онегин 7.7
6 Евгений Онегин
драма, мюзикл 1958, СССР
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Добровольцы 7.7
7 Добровольцы
мелодрама 1958, СССР
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Восемнадцатый год 7.7
8 Восемнадцатый год
драма, исторический 1958, СССР
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Пучина 7.6
9 Пучина
драма 1958, СССР
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Дорогой мой человек 7.6
10 Дорогой мой человек
мелодрама, драма 1958, СССР
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Новые похождения Кота в Сапогах 6.9
11 Новые похождения Кота в Сапогах
семейный, сказка 1958, СССР
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