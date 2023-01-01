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Тихоокеанский рубеж 2 Тихоокеанский рубеж 2
Киноафиша Фильмы Тихоокеанский рубеж 2 Тихоокеанский рубеж 2, 2018: актеры и роли
Pacific Rim: Uprising Тихоокеанский рубеж 2 2018 / США
7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Тихоокеанский рубеж 2, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен С. ДеНайт Стивен С. ДеНайт Steven S. DeKnight
В ролях
Адриа Архона Адриа Архона Adria Arjona Скотт Иствуд Скотт Иствуд Scott Eastwood Цзин Тянь Цзин Тянь Jing Tian Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Чарли Дэй Чарли Дэй Charlie Day Ринко Кикути Ринко Кикути Rinko Kikuchi Берн Горман Берн Горман Burn Gorman
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