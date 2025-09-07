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Постер фильма Кристоферы
6.7
Кристоферы - Трейлер с субтитрами
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6.7

Кристоферы

, 2025
The Christophers
США / криминал, комедия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Кристоферы
6.7
Пойду 1
Не пойду 0
Кристоферы - Трейлер с субтитрами
Кристоферы  Трейлер с субтитрами

О фильме

Дети некогда знаменитого художника нанимают поддельщика картин, чтобы тот дописал несколько незаконченных, давно заброшенных полотен, чтобы у них было что унаследовать после его смерти.

В ролях

Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Julian Sklar
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Barnaby Sklar
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Lori Butler
Джессика Ганнинг
Джессика Ганнинг
Sallie Milton Sklar
Dmitri Prokopiev
Food Truck Patron
Tilly Botsford
Esme
Daniel Fearn
Locksmith
Lucy McCormick
Lori's Flatmate #1
Le Fil
Lori's Flatmate #2
Даллас Кэмпбелл
Art Fight Moderator
Режиссер Стивен Содерберг
Сценарист Эд Соломон
Композитор Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 сентября 2025
Дата выхода
4 июня 2026 Австралия MA 15+
29 июля 2026 Бельгия
19 июня 2026 Болгария
15 мая 2026 Великобритания
28 мая 2026 Греция
9 июля 2026 Израиль
15 мая 2026 Ирландия 15A
17 апреля 2026 Канада
30 июля 2026 Нидерланды AL
18 июня 2026 Сербия o.A.
22 мая 2026 Турция
10 июня 2026 Франция
18 июня 2026 Черногория o.A.
Сборы в мире $5 008 746
Производство Department M
Другие названия
The Christophers, Christopherlar, Les Christopher, Кристоферы

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кристоферы - Трейлер с субтитрами
Кристоферы Трейлер с субтитрами
Кристоферы - Трейлер
Кристоферы Трейлер
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Отзывы о фильме

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