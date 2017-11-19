Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тихоокеанский рубеж 2 Тихоокеанский рубеж 2
Киноафиша Фильмы Тихоокеанский рубеж 2 Отзывы о фильме «Тихоокеанский рубеж 2»
Pacific Rim: Uprising Тихоокеанский рубеж 2 2018 / США
7.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Тихоокеанский рубеж 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Приятно, когда фильм оправдывает ваши ожидания. Другое дело, много ли вы ждёте от «Тихоокеанского рубежа 2»? Ещё по первому трейлеру было понятно: без Гильермо дель Торо эта эпичная и патетичная бойня теряет ту душевность, за которую мы простили первой части её бесхитростный сюжет, и тот влюблённый взгляд, которым смотрит на своих монстров теперь оскароносный режиссёр. А когда нет души и есть гигантские роботы, получаются «Трансформеры». Но, главное, создаётся…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Стас Пугач 19 ноября 2017, 02:55
Я уже чувствую, что это будет просто что-то офигенное
19 ноября 2017, 02:55 Ответить
Валентин Ибакаев 20 января 2018, 23:20
я дождатся не могу этого фильма ну превкушаю что это просто супер
20 января 2018, 23:20 Ответить
Анна Кирсанова 20 февраля 2018, 15:25
🙌 🙋
20 февраля 2018, 15:25 Ответить
Игорь Михайлов 2 марта 2018, 19:49
жду фильм с нетерпением,кто подскажет когда можно заказать билеты?
2 марта 2018, 19:49 Ответить
Киноафиша.инфо 3 марта 2018, 16:13
в ответ на сообщение Игорь Михайлов от 2 марта 2018, 19:49
Добрый день! Билеты будут доступны с 22 марта.
3 марта 2018, 16:13 Ответить
Sergei Avramenko 7 марта 2018, 22:40
Добрый день Скажите стоемость билета
7 марта 2018, 22:40 Ответить
Киноафиша.инфо 8 марта 2018, 17:41
в ответ на сообщение Sergei Avramenko от 7 марта 2018, 22:40
Здравствуйте! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста.
8 марта 2018, 17:41 Ответить
Sergei Avramenko 8 марта 2018, 20:41
днепр мост сити
8 марта 2018, 20:41 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2018, 10:55
в ответ на сообщение Sergei Avramenko от 8 марта 2018, 20:41
Сергей, здравствуйте! Этот кинотеатр временно закрыт.
10 марта 2018, 10:55 Ответить
SKY 11 марта 2018, 00:18
Оценка
ЖДЕМ ЖДЕМ!)))
11 марта 2018, 00:18 Ответить
Сашко Лабёнок 19 марта 2018, 20:27
Оценка
простите а восколько нужно ити по времени
19 марта 2018, 20:27 Ответить
Киноафиша.инфо 20 марта 2018, 10:47
Сашко, добрый день!
В зависимости от выбранного сеанса, лучше за 15-20 минут до начала прийти в кинотеатр
20 марта 2018, 10:47 Ответить
Роман Дмитриев 22 марта 2018, 12:03
Здраствуйте,можно узнать сколько стоит билет г.краснотурьнск кинотеатр "новое кино"
22 марта 2018, 12:03 Ответить
Киноафиша.инфо 22 марта 2018, 13:05
в ответ на сообщение Роман Дмитриев от 22 марта 2018, 12:03
Добрый день! 350 р в среднем, в зависимости от сеанса
22 марта 2018, 13:05 Ответить
prorok060486 22 марта 2018, 20:43
Добрый вечер. Когда будет премьера в Кинеле
22 марта 2018, 20:43 Ответить
Киноафиша.инфо 23 марта 2018, 11:05
в ответ на сообщение prorok060486 от 22 марта 2018, 20:43
Добрый день! Вчера была общая премьера на Россию
23 марта 2018, 11:05 Ответить
alex.naumow2014 24 марта 2018, 09:40
Добрый день.Сколько стоит билет на Тихоокеанский рубеж 2 в г.Нижний тагил кинотеатр Родина?
24 марта 2018, 09:40 Ответить
Сергей Степеньщиков 24 марта 2018, 12:13
Здравствуйте.
Во сколько сеанс 25 Марта на Тихоокеанский рубеж 2
И цена билета в кинозале ДК Октябрь
24 марта 2018, 12:13 Ответить
Сергей Степеньщиков 24 марта 2018, 13:14
Ответьте
24 марта 2018, 13:14 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2018, 15:33
в ответ на сообщение Сергей Степеньщиков от 24 марта 2018, 13:14
Здравствуйте! Уточните город, пожалуйста.
24 марта 2018, 15:33 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2018, 15:37
в ответ на сообщение alex.naumow2014 от 24 марта 2018, 09:40
Добрый день! Билеты стоят от 360 до 380 рублей в зависимости от выбранного вами сеанса и места в кинозале.
24 марта 2018, 15:37 Ответить
Киноафиша.инфо 25 марта 2018, 16:35
в ответ на сообщение Сергей Степеньщиков от 24 марта 2018, 13:14
Сергей, уточните город, пожалуйста
25 марта 2018, 16:35 Ответить
Иван Власов 25 марта 2018, 20:08
какие сеансы на фильм тихоокеанский рубеж 2 в кинотеатре шахтёр г.Горловка на 26 марта
25 марта 2018, 20:08 Ответить
Киноафиша.инфо 26 марта 2018, 09:40
в ответ на сообщение Иван Власов от 25 марта 2018, 20:08
Добрый день. На месте кинотеатра в Горловке, по нашим данным, теперь работает театр, поэтому киносеансов там нет.
26 марта 2018, 09:40 Ответить
SKY 28 марта 2018, 10:34
Оценка
Норм кино, ваще смотреть можно. Понятно, что не надо идти с завышенными ожиданиями - много прям слишком наивных моментов. :)
8/10 - всем смотреть.
28 марта 2018, 10:34 Ответить
Элайдж Пименов 28 марта 2018, 13:36
Здравствуйте! Тихоокеанский рубеж в кинотеатре есть субтитры? Во сколько? г. Рязань
28 марта 2018, 13:36 Ответить
Элайдж Пименов 28 марта 2018, 14:03
Ответьте, пожалуйста
28 марта 2018, 14:03 Ответить
uru-aleksandr 28 марта 2018, 14:29
в ответ на сообщение Стас Пугач от 19 ноября 2017, 02:55
Оценка
дождались! )
28 марта 2018, 14:29 Ответить
Киноафиша.инфо 28 марта 2018, 15:07
в ответ на сообщение Элайдж Пименов от 28 марта 2018, 13:36
Элайдж, добрый день!
Согласно нашим данным в прокате этот фильм с субтитрами не идет.
28 марта 2018, 15:07 Ответить
Анна Кирсанова 28 марта 2018, 19:56
Теперь страшно в кино идти, как с пожарной безопасностью, с выходами и оповещением?
28 марта 2018, 19:56 Ответить
Petr Kochnev 29 марта 2018, 11:09
Оценка
Морские трансформеры! Динамично. Рекомендую всем любителям данного жанра)).
29 марта 2018, 11:09 Ответить
Денис Харитонов 30 марта 2018, 08:38
Во сколько сеанс Город Чегдомын Кинотеатр Ургал. И сколько стоит билет
30 марта 2018, 08:38 Ответить
Денис Харитонов 30 марта 2018, 08:54
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 28 марта 2018, 15:07
Ответьте, пожалуйста
30 марта 2018, 08:54 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2018, 10:00
в ответ на сообщение Денис Харитонов от 30 марта 2018, 08:38
Денис, здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос :)
С 29 марта по 4 апреля сеансы следующие: 10:45, 17:45.
Стоимость билетов лучше уточнить в кассе кинотеатра или по номеру
+7 (42149) 513-04.
30 марта 2018, 10:00 Ответить
dk 31 марта 2018, 20:00
Оценка
А мне понравилось, сюжет совсем простецкий, но сидится и смотрится норм. Это как пицца или крылышки кфс, пока кушаешь вкусно, потом вышел и моментально забыл, потому что не ресторан и был. В рейтинге одноразовых фильмов этот очень ок
31 марта 2018, 20:00 Ответить
udavf 2 апреля 2018, 17:08
в ответ на сообщение SKY от 11 марта 2018, 00:18
Оценка
думаю фигня будет
2 апреля 2018, 17:08 Ответить
uru-aleksandr 3 апреля 2018, 16:31
Оценка
Первый и правда лучше был
3 апреля 2018, 16:31 Ответить
kgbru 8 апреля 2018, 21:17
Даже не пошёл. Уверен что фильм - шляпа.
8 апреля 2018, 21:17 Ответить
Иван Терехов 12 апреля 2018, 12:31
Оценка
Фильм супер, там обсолютно новый сюжет. Всем кому нравиться Тихоокеанский рубеж, стоит сходить.
12 апреля 2018, 12:31 Ответить
Станислав Яскевич 7 мая 2018, 21:32
Оценка
Детей отправляют в бой...
Малая не имея никакого образования и знаний собирает и управляет роботам как будто всю жизнь этим занимается...
Начали бой в центре города, тем самым почти весь его разрушив
в зданиях оставались тысячи людей которые в итоге погибли...
Так в придачу они сами специально своей плетью разрушали здания чтобы те падали на этих тварей!!!!
Понимая что убивают тем самым людей!!!
Рука, лицо!...
С*ка, где сил взять, хорошо что не пошел в кинотеатр!!!!!
Я уже молчу про законы физики!
Не смотрите ЭТО!!!!!!!!!!!!!!!
Проведите эти 2 часа лучше с родными или друзьями.
7 мая 2018, 21:32 Ответить
Андрей 14 ноября 2018, 20:07
Оценка
не буду придираться к деталям, но фильм странный...
типа, Рейнджеров или мультяшных Черепашек - исключительно по диалогам, как на 2х2.
сюжетная линия, в общем-то, интересная.
актёры, вроде, тоже молодцы и спец эффекты нормальные.
мне не понравился, но думаю, детям или семьёй можно сходить, главное не вникать - посмотрел и забыл!
3 балла из 10ти!
14 ноября 2018, 20:07 Ответить
smolchanova360 11 февраля 2020, 17:51
Оценка
Очень понравились две части этого фильма.
Спасибо всем, кто учавствовал в создании этого шедевра!:)
11 февраля 2020, 17:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 249 комментариев
До рассвета
До рассвета 18 комментариев
Король неба
Король неба 11 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
Переводчик
Переводчик 6 комментариев
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 42 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 19 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 14 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 6 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 13 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 29 комментариев
Мегалодон
Мегалодон 18 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 25 комментариев
Парень с того света
Парень с того света 3 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 29 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 27 комментариев
Адская пасть Мохаве
Адская пасть Мохаве 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 7 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 8 комментариев
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 2 комментария
Аватар
Аватар 12 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 13 комментариев
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита 2 комментария
Голова-жестянка
Голова-жестянка 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 23 комментария
Расправляя крылья
Расправляя крылья 4 комментария
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156 1 комментарий
Русский крест
Русский крест 33 комментария
Утомленные солнцем 2: Цитадель
Утомленные солнцем 2: Цитадель 14 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 9 комментариев
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 9 комментариев
Брат 2
Брат 2 6 комментариев
Праведник
Праведник 132 комментария
Чебурашка
Чебурашка 386 комментариев
Птица счастья
Птица счастья 1 комментарий
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 4 комментария
Булки
Булки 19 комментариев
Заклятье. Последняя битва
Заклятье. Последняя битва 2 комментария
Паралимпиец
Паралимпиец 2 комментария
Разбой
Разбой 13 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App