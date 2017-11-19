Наша рецензия

Приятно, когда фильм оправдывает ваши ожидания. Другое дело, много ли вы ждёте от «Тихоокеанского рубежа 2»? Ещё по первому трейлеру было понятно: без Гильермо дель Торо эта эпичная и патетичная бойня теряет ту душевность, за которую мы простили первой части её бесхитростный сюжет, и тот влюблённый взгляд, которым смотрит на своих монстров теперь оскароносный режиссёр. А когда нет души и есть гигантские роботы, получаются «Трансформеры». Но, главное, создаётся…