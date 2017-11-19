Приятно, когда фильм оправдывает ваши ожидания. Другое дело, много ли вы ждёте от «Тихоокеанского рубежа 2»? Ещё по первому трейлеру было понятно: без Гильермо дель Торо эта эпичная и патетичная бойня теряет ту душевность, за которую мы простили первой части её бесхитростный сюжет, и тот влюблённый взгляд, которым смотрит на своих монстров теперь оскароносный режиссёр. А когда нет души и есть гигантские роботы, получаются «Трансформеры». Но, главное, создаётся…
В зависимости от выбранного сеанса, лучше за 15-20 минут до начала прийти в кинотеатр
Во сколько сеанс 25 Марта на Тихоокеанский рубеж 2
И цена билета в кинозале ДК Октябрь
8/10 - всем смотреть.
Согласно нашим данным в прокате этот фильм с субтитрами не идет.
С 29 марта по 4 апреля сеансы следующие: 10:45, 17:45.
Стоимость билетов лучше уточнить в кассе кинотеатра или по номеру
+7 (42149) 513-04.
Малая не имея никакого образования и знаний собирает и управляет роботам как будто всю жизнь этим занимается...
Начали бой в центре города, тем самым почти весь его разрушив
в зданиях оставались тысячи людей которые в итоге погибли...
Так в придачу они сами специально своей плетью разрушали здания чтобы те падали на этих тварей!!!!
Понимая что убивают тем самым людей!!!
Рука, лицо!...
С*ка, где сил взять, хорошо что не пошел в кинотеатр!!!!!
Я уже молчу про законы физики!
Не смотрите ЭТО!!!!!!!!!!!!!!!
Проведите эти 2 часа лучше с родными или друзьями.
типа, Рейнджеров или мультяшных Черепашек - исключительно по диалогам, как на 2х2.
сюжетная линия, в общем-то, интересная.
актёры, вроде, тоже молодцы и спец эффекты нормальные.
мне не понравился, но думаю, детям или семьёй можно сходить, главное не вникать - посмотрел и забыл!
3 балла из 10ти!
Спасибо всем, кто учавствовал в создании этого шедевра!:)
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