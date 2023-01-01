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Крид: Наследие Рокки
Награды и номинации фильма Крид: Наследие Рокки
Creed
Крид: Наследие Рокки
2015 / США
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7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Крид: Наследие Рокки
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Победитель
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший фильм
Номинант
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