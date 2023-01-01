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Крид: Наследие Рокки Крид: Наследие Рокки
Киноафиша Фильмы Крид: Наследие Рокки Награды и номинации фильма Крид: Наследие Рокки
Creed Крид: Наследие Рокки 2015 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Крид: Наследие Рокки

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Победитель
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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2023, Россия, анимация
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