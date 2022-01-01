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Крид: Наследие Рокки Крид: Наследие Рокки
Киноафиша Фильмы Крид: Наследие Рокки Крид: Наследие Рокки, 2015: актеры и роли
Creed Крид: Наследие Рокки 2015 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Крид: Наследие Рокки, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер Райан Куглер Ryan Coogler
В ролях
Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Филисия Рашад Филисия Рашад Phylicia Rashad Андре Уорд Andre Ward Тони Белью Ричи Костер Ричи Костер Ritchie Coster Джейкоб Дюран Jacob Duran Грэм МакТавиш Грэм МакТавиш Graham McTavish
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