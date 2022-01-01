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Крид: Наследие Рокки
Крид: Наследие Рокки, 2015: актеры и роли
Creed
Крид: Наследие Рокки
2015 / США
Трейлер
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Крид: Наследие Рокки, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер
Ryan Coogler
В ролях
Майкл Б. Джордан
Michael B. Jordan
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Филисия Рашад
Phylicia Rashad
Андре Уорд
Andre Ward
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