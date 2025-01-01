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Киноафиша Фильмы Образцовый самец №2 Цитаты из фильма Образцовый самец №2

Цитаты из фильма Образцовый самец №2

Mugatu Ты серьёзно спрашиваешь, почему я убил Джастина Бибера?
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Derek Zoolander Я собираюсь уйти на пенсию, отойти от общественной жизни и стать раком-отшельником.
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Valentina Примите мои извинения.
Derek Zoolander Ничего страшного.
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Hansel Правда, что ты занимаешься сексом десять часов подряд?
Sting Без комментов.
[тихо]
Sting Пятнадцать...
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[из трейлера]
Mugatu ТОДД! Где мой чёртов латте?
[он берёт чашку, а потом выливает её на себя]
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Alexanya Atoz У тебя бывало такое чувство, когда видишь молодую девчонку с идеальной кожей и хочешь её убить? Содрать с неё кожу и натянуть на себя? Мы поймали это чувство.
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All Всё есть Всё.
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Kiefer Sutherland [Ханзелю] Я потерял своего малыша.
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Hansel [из трейлера] СТАРЫЙ?
Derek Zoolander [неправильно произносит вывеску] ЛА**?
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Billy Zane Подумай об этом, чувак. Это может быть знак!
Derek Zoolander А если это просто знак «Стоп», Билли?
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Mugatu Заткнись, Валентино! Просто заткнись! Все заткнитесь! Нет никакого Источника Молодости!
Tommy Hilfiger Что?
Mugatu Ты серьёзно? Адам и Ева и Стив? Ты правда в эту чушь поверил?
Alexander Wang Что?
Mugatu Это... это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал! Я бы понял, если бы в это верил Александр Ванг, но вы все, да ну!
Anna Wintour О, да ладно. Без меня вы бы до сих пор кроили выкройки в "Мэнс Веархаус".
Mugatu О, смотрите, Белая Ведьма из Нарнии! Ой, простите, это просто Анна Винтур! Я выбью тебе зубы.
Anna Wintour Я вырву твою грёбаную языку.
Mugatu Смотрите новую весеннюю коллекцию от Хилфигера, спонсируемую белым привилегиями.
Tommy Hilfiger Ты бы и куртку пуховую сшить не смог, чтобы спастись!
Mugatu Ублю##к.
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Valentina [из трейлера] Кто-то пытается убить самых красивых людей на свете.
Justin Bieber [под прицелом снайперов] О, чёрт!
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Half Cow Half Zoolander Му-у-у!
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One tenth of Hansel's Orgy Куда все делись? Я с этим бегемотом ещё не закончил!
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Don Atari [Магату] Ты и Спанч Боб были моими главными кумирами!
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Hansel Мама говорила, что папа у меня — простой участковый.
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Katy Perry Кто-оо-оо-оо я-а-а-я?
Hansel Это было прекрасно...
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Hansel Нил, должен сказать, ты меня просто сносишь с ног.
Neil deGrasse Tyson Это я умею. Я — Нил Деграсс Тайсон, сук###.
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Mugatu Ты реально поразительно туп, да?
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Derek Zoolander [Едет с сыном, делает кучу селфи на палку. Машина съезжает с полосы, он резко возвращает её обратно, машина взмывает в воздух и с грохотом останавливается] Чёрт побери!
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Billy Zane Поймал тебя, Нетфликс!
Derek Zoolander [Открывает конверты] Джек Райан! и Джек Ричер! Сегодня будет полный отжиг!
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Sting Если хочешь найти духов в материальном мире, тебе надо поговорить с привидением в машине.
Hansel Что? Кто это?
Sting У меня для тебя послание в бутылке, так что в полицию не ходи.
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Derek Zoolander Надеюсь, у тебя не приступ, потому что их будет много фотографий.
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Mugatu Он до сих пор такой горячий!
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Chazz Spencer Только для членов клуба. Только для членов клуба. Погоны — не преступление. Смарт-кэжуал. Смарт-кэжуал. Смарт-кэжуал. Мистер Хаммер не прав!
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Derek Zoolander Разве быть толстым значит, что ты ужасный человек? Я серьёзно спрашиваю тебя, Хэнсел.
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Derek Zoolander Я скучал по тому, чтобы не знать всего вместе с тобой.
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Derek Jr. Ты самый нарциссичный человек, которого я когда-либо встречал.
Derek Zoolander Но я себя совсем по-другому вижу.
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Wise Village Man [к латексному БДСМ] Эй... ты такая заурядная стерва.
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Mugatu Они сексуально дерутся!
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Hasidic Man Хэнсел, бессмысленный секс всегда поднимает мне самооценку.
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Justin Bieber Вы не сможете убить нас всех, мы защитим Избранного!
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Matt Lauer И наконец, на сегодня — кое-что, что заставит вас почувствовать себя стариками. Как ни странно, из более чем 3,7 миллиона выпускников этого года менее 2% могут объяснить, что такое факс, назвать белого президента или вспомнить, кто такой Дерек Зуландер!
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Mugatu Тюрьма меня изменила! Теперь я плох до самой глубины души!
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Hansel [Говорит с Дереком-младшим о его матери] Помню одну ночь, она нас с твоим отцом просто запутала в узлы. Я вёл этот поезд сумасшествия, а твой отец рвал билеты в хвосте... У неё был рот, как китайские пальцевые кандалы, знаешь, такие, что пытаешься вырваться, а они только крепче затягиваются...
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Hansel Я пойду за Дереком, скажу своему Оргию, что люблю их!
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Valentino Garavani Кровь Стива! Кровь Стива!
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Hansel Нил Деграсс Тайсон? Ты тоже не знаешь, кто ты такой?
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Valentina Кто сказал, что модели в купальниках бесполезны? Возьми меня сзади, Зулендер. Держись крепче... и не тонем! Мы плывём в Рим.
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Derek Zoolander Извини, я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь.
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Mugatu Тюрьма меня изменила. Я псих!
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Hansel КТО Я ТАКОЙ!
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Derek Zoolander Мы вернулись!
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