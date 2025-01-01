Hasidic ManХэнсел, бессмысленный секс всегда поднимает мне самооценку.
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Justin BieberВы не сможете убить нас всех, мы защитим Избранного!
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Matt LauerИ наконец, на сегодня — кое-что, что заставит вас почувствовать себя стариками. Как ни странно, из более чем 3,7 миллиона выпускников этого года менее 2% могут объяснить, что такое факс, назвать белого президента или вспомнить, кто такой Дерек Зуландер!
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MugatuТюрьма меня изменила! Теперь я плох до самой глубины души!
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Hansel[Говорит с Дереком-младшим о его матери]Помню одну ночь, она нас с твоим отцом просто запутала в узлы. Я вёл этот поезд сумасшествия, а твой отец рвал билеты в хвосте... У неё был рот, как китайские пальцевые кандалы, знаешь, такие, что пытаешься вырваться, а они только крепче затягиваются...
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HanselЯ пойду за Дереком, скажу своему Оргию, что люблю их!
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Valentino GaravaniКровь Стива! Кровь Стива!
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HanselНил Деграсс Тайсон? Ты тоже не знаешь, кто ты такой?
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ValentinaКто сказал, что модели в купальниках бесполезны? Возьми меня сзади, Зулендер. Держись крепче... и не тонем! Мы плывём в Рим.