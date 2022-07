Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в городе Лондон, Канада, в семье Патрции Линн Малетт и Джереми Джека Бибера. Мать воспитывала Джастина одна, ей помогали ее родители. И хотя отец певца поддерживал связь с сыном, у него было другая семья и дети. У Джастина Бибера есть немецкие и английские корни. В детстве Джастин увлекался футболом и хоккеем, а также любил играть в шахматы. Позднее его интерес к музыке перевесил остальные увлечения, и он начал учиться играть на фортепиано и гитаре. Когда ему было 12 лет, Джастин отправился на конкурс «Стратфордский Идол» и занял второе место с песней «So Sick» исполнителя Ne-Yo. Мама Джастина записала его выступление на видео и выложила на Youtube.

Песни Джастина Бибера

В 2008 году видео Бибера в интернете нашел Скутер Браун, бывший менеджер группы So So Def. После того как он уговорил мать Джастина отпустить сына на запись в США, они отправились делать первые демо-записи. Там Джастин знакомится с Ашером и подписывает контракт с его компанией Raymond Braun Media Group (RBMG).

Первый сингл Джастина Бибера назывался «One Time» и имел успех в Канаде. В ноябре 2009 вышел дебютный мини-альбом Бибера «My World» и стал платиновым сразу в нескольких странах, в том числе и в США. Самые успешные песни с этого альбома, которые моментально попали в мировые хит-парады: «One Less Lonely Girl», «Love Me» и «Favourite Girl». В том же году ему посчастливилось спеть для Барака и Мишель Обамы в Белом доме на рождественском концерте. Джастин пел песню Стиви Уандера «Someday At Christmas».

В 2010 году Джастин стал ведущим 52-ой премии Грэмми.

Второй альбом Бибера «My World 2.0», записанный совместно с Ludacris, был выпущен в январе 2010 года. Песня «Baby» с этого альбома стала мировым хитом и подарила Джастину еще большую армию поклонниц из разных стран. Клип на эту песню долгое время занимал лидирующие строчки в хит-парадах, а также бил рекорды по числу просмотров на Youtube.

Всего в дискографии исполнителя 4 студийных альбома:

2010: My World 2.0

2011: Under the Mistletoe

2012: Believe

2015: Purpose

5 альбомов сборники/ремиксы:

2010: My Worlds: The Collection

2010: My Worlds Acoustic

2011: Never Say Never: The Remixes

2013: Believe Acoustic

2013: Journals

И 1 EP:

2009: My World

Фильмы с Джастином Бибером

Невероятная популярность Джастина Бибера дала ему не только дорогу на мировую сцену, но и подарила шанс сняться в некоторых фильмах и сериалах. Так, в 2010 году он снялся в культовом сериале «C.S.I. Место преступления», а затем в 2011 стал главным героем фильма о самом себе – «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда». Джастина также можно увидеть в комедии «Образцовый самец 2» и «Джастин Бибер Believe».

Личная жизнь Джастина Бибера

С тех пор как Джастин стал кумиром девочек-подростков, СМИ постоянно обсуждали личную жизнь певца. Стоит отметить, что он никогда не был обделен вниманием девушек и почти никогда не был одинок. Самый громкий роман у него был с Селеной Гомес, после чего он начал встречаться с Софией Ричи. Между этими двумя отношениями Биберу приписывали романы с Мирандой Керр, Адрианой Лимой и Ритой Орой.

Джастин Бибер и Селена Гомес

Отношения Джастина и Селены всегда были очень яркими. Их отношения начались в 2010 году. Они постоянно появлялись вместе на различных мероприятиях, и поклонницы певца даже начали угрожать Гомес расправой. Через два года они расстались, но затем вновь помирились. Окончательный разрыв произошел в 2015 году и сопровождался скандалами в социальных сетях.