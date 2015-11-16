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Кто там Кто там
Киноафиша Фильмы Кто там Отзывы о фильме «Кто там»
Knock Knock Кто там 2015 / Чили / США
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Кто там»

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kapel 16 ноября 2015, 02:08
Если хотите пожрать над бредом, то вам сюда!!! Фильм психологический триллер. В начале вроде даже ржать не прилично, но потом понимаешь, что смех не сдержать... Единственное радует, что главный герой Героем всё-таки не становится. Хотя... Фильм заканчивается так, что есть вероятность продолжения.

P.S.: а название "так, так" - мне нравится больше
16 ноября 2015, 02:08 Ответить
Katrinzu 24 ноября 2015, 00:38
хороший фильм, особенно концовка) ✊ п.с. не забывайте выходить из аккаунта фэйсбук ))
24 ноября 2015, 00:38 Ответить
Alessia 25 ноября 2015, 00:20
Весь фильм нестерпимо жалко Киану Ривза! Причем не персонажа, которого он играет, а его самого. Настолько личность Киану не вяжется с этой ролью, что увиденное вызывает внутренний протест и даже отвращение. Вот например Бен Аффлек прекрасно подошел бы на эту роль. Он и в реальной жизни такой же изменщик, и относительно недавно играл похожую роль в "Исчезнувшей". Бен бы идеально вписался в эту вакханалию! Хотя наверное ему сложно было бы изобразить хорошего отца.
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Павел Матвеев 6 апреля 2020, 23:47
Самый дерьмовый фильм
6 апреля 2020, 23:47 Ответить
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