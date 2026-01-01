Оповещения от Киноафиши
Аарон Барнс
Аарон Барнс
Aaron Barnes
Дата рождения
28 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Хьюстон, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.4
Зеленый ад
(2013)
5.4
Кто там
(2015)
Фильмография Аарон Барнс
5.4
Кто там
Knock Knock
ужасы, триллер
2015, Чили / США
Смотреть трейлер
6.4
Зеленый ад
The Green Inferno
ужасы, триллер
2013, США / Чили
Смотреть трейлер
