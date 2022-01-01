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Кто там
Кто там, 2015: актеры и роли
Knock Knock
Кто там
2015 / Чили / США
Трейлер
5.7
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Кто там, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот
Eli Roth
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Лоренца Иззо
Lorenza Izzo
Ана де Армас
Ana de Armas
Игнасия Алламанд
Ignacia Allamand
Аарон Барнс
Aaron Barnes
Коллин Кэмп
Colleen Camp
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