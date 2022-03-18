Глубокие воды, 2022

Вик и Мелинда Ван Аллен – женатая пара из небольшого городка под названием Литтл Уэсли. Их брак уже давно лишен какой-либо любви и держится только на сомнительной договоренности. Согласно этому соглашению, чтобы избежать мук, связанных с долгим процессом развода, Мелинде разрешено заводить любое количество любовников, но она ни в коем случае не должна покидать свою семью. Однажды уставший от бесконечных интрижек Вик обращает внимание на нераскрытое убийство парня по имени Малкольм МакРей, который был одним из бывших любовников его жены. В голову Вику приходит идея спугнуть нынешнего ухажера супруги, поэтому он берет на себя ответственность за убийство Малкольма. Когда полиция задерживает настоящего убийцу, заявление Вика общество воспринимает лишь как неудачную мрачную шутку.
Успокоившись, Мелинда тем временем вступает в новые отношения, на этот раз с пианистом по имени Чарли Де Лиль. Вик, которому понравилась та недолгая власть, которую он ощущал, пока его подозревали в убийстве, топит Чарли в бассейне на вечеринке, устроенной в доме одного из соседей. Вик выходит из воды и изображает искреннее удивление, когда гости обнаруживают всплывшее на поверхность тело. Полиция быстро списывает смерть пианиста на судороги. Однако тень сомнения прокрадывается в сознание Мелинды, несмотря на то, что поначалу она отказывается верить в то, что ее муж способен на хладнокровное убийство. Мрачная цепочка ужасающих событий только начинается, и совсем скоро Мелинда пожалеет, что не сразу разглядела убийцу в своем муже…
Это первый эротический фильм студии Disney со времен картины «Цвет ночи» 1994 года.
В последний раз режиссер Эдриан Лайн выпускал фильм в 2002 году, это была картина «Неверная» (2002).
Экранизация одноименного романа американской писательницы Патриции Хайсмит. Является пятым романом автора, он был опубликован в 1957 году.
Роман уже неоднократно был экранизирован, однако впервые действие наконец-то разворачивается в США. Первую экранизацию снял режиссер Мишель Девиль в 1981 году. Действие картины разворачивалось во Франции, Вика сыграл Жан-Луи Трентиньян, а Мелинду – Изабель Юппер. Вторая экранизация была выпущена в качестве телевизионного фильма, состоящего из двух частей в 1983 году. На этот раз действие картины разворачивалось в Германии, Вика сыграл Питер Бонгарц, а Мелинду – Констанце Энгельбрехт.
Проект находился в стадии разработки уже с 2013 года. Режиссер Эдриан Лайн изначально был утверждён в качестве режиссера. Однако с финансированием были определенные трудности: кинокомпания Fox 2000 Pictures продала права на фильм New Regency в 2018 году. Позднее киностудия Disney дала согласие на распространение фильма через лейбл 20th Century Fox.
В августе 2019 года стало известно, что на роли Вика и Мелинды были утверждены актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас. Позднее к фильму присоединились актрисы Рэйчел Блэнчард и Трэйси Леттс.
Съемки проходили в Новом Орлеане в ноябре и декабре 2019 года.
Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма, в котором играли пару, после чего у актеров завязались романтические отношения и в реальной жизни.
На первый взгляд, у Вика и Мелинды есть всё, о чём можно мечтать – очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей всё. Когда одного из её любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи...