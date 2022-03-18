Глубокие воды, 2022

Это первый эротический фильм студии Disney со времен картины «Цвет ночи» 1994 года.

В последний раз режиссер Эдриан Лайн выпускал фильм в 2002 году, это была картина «Неверная» (2002).

Экранизация одноименного романа американской писательницы Патриции Хайсмит. Является пятым романом автора, он был опубликован в 1957 году.

Роман уже неоднократно был экранизирован, однако впервые действие наконец-то разворачивается в США. Первую экранизацию снял режиссер Мишель Девиль в 1981 году. Действие картины разворачивалось во Франции, Вика сыграл Жан-Луи Трентиньян, а Мелинду – Изабель Юппер. Вторая экранизация была выпущена в качестве телевизионного фильма, состоящего из двух частей в 1983 году. На этот раз действие картины разворачивалось в Германии, Вика сыграл Питер Бонгарц, а Мелинду – Констанце Энгельбрехт.

Проект находился в стадии разработки уже с 2013 года. Режиссер Эдриан Лайн изначально был утверждён в качестве режиссера. Однако с финансированием были определенные трудности: кинокомпания Fox 2000 Pictures продала права на фильм New Regency в 2018 году. Позднее киностудия Disney дала согласие на распространение фильма через лейбл 20th Century Fox.

В августе 2019 года стало известно, что на роли Вика и Мелинды были утверждены актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас. Позднее к фильму присоединились актрисы Рэйчел Блэнчард и Трэйси Леттс.

Съемки проходили в Новом Орлеане в ноябре и декабре 2019 года.

Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма, в котором играли пару, после чего у актеров завязались романтические отношения и в реальной жизни.