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Киноафиша Фильмы Кто там Цитаты из фильма Кто там

Цитаты из фильма Кто там

Evan Webber Смерть? Смерть? Ты собираешься меня убить? Ты собираешься меня еб### убить? Почему? ПОЧЕМУ? Потому что я тебя еб###? Ты меня еб###! Ты меня ЕБ###! Ты пришла в МОЙ дом! Ты пришла ко МНЕ! Я тебе машину купил, я тебе одежду принес, ты принимала еб### ванну! Ты сама этого хотела! Ты сама этого хотела! Ты сама на меня напала! Что мне было делать? Ты сосала мой хуй, вы обе еб### сосали мой хуй! Это была БЕСПЛАТНАЯ ПИЦЦА! Бесплатная еб### пицца! Она просто появляется у моей еб### двери! Что мне было делать? «Мы стюардессы. Давай, еби нас! Никто не узнает. Давай, еби нас!» О, двойки, тройки. Без разницы! Морские звезды! Мужья! Вам плевать, вы просто еб### всё подряд, вы просто еб### всё подряд! Ну, ты меня обманула, я пытался тебе помочь! Я впустил тебя, я был хорошим парнем, я хороший отец! А ты просто еб### меня! Что? Теперь ты собираешься меня убить? Ты собираешься меня убить? Почему? Почему? Потому что ты меня еб###? Чёрт, ЧЁРТ-ЁБ###-ЧЁРТ, это просто безумие!
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Genesis Тук-тук.
Bel Кто там?
Genesis Изменщик Эван.
Bel Изменщик Эван кто?
Genesis Изменщик Эван — в итоге тебя убьют.
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Louis Сука, ты лаем по нужному чёртову дереву не лаешь. Я из Окленда, стерва. Я знаю двух таких гетто-стерв, когда вижу их.
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Evan Webber Шоколад с
[дети кричат]
Evan Webber посыпкой!
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Bel Рад, что мы постучались к тебе в дверь.
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Jake Пап, ты правда не можешь пойти с нами на пляж?
Evan Webber Я бы очень хотел, сынок, но если папа не поработает в эти выходные, нам придётся жить в коробке. Вы хотите жить в коробке?
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Bel Это словно судьба, что мы должны были встретиться. Ты веришь в судьбу, Эван?
Evan Webber Я архитектор, так что, конечно, я верю, что всё происходит по твоему же плану.
Bel Ну... я верю. Я не думаю, что люди просто так выбирают. Если мы здесь вместе, значит, нам есть чему научиться друг у друга.
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Evan Webber Мне нравится наращивать напряжение.
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Bel Вот что происходит, когда нарушаешь правила игры, Эван. Мы должны тебя наказать!
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Evan Webber У тебя есть телефон?
Genesis Эээ, да. А что?
Evan Webber Я могу попробовать починить.
Genesis Правда? Ого.
Evan Webber Мой ребёнок уронил мой в ванну, и ты не поверишь, но если положить его в рис, он как бы высыхает.
Genesis Это было бы круто!
Bel Рис? О боже, ты как из «Разрушителей легенд»!
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Genesis Генезис, Бел: С Днём отца!
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Evan Webber Что тебе надо?
Genesis Я хочу сыграть в прятки.
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Bel Папочка, тебе нравится то, что ты видишь?
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Bel [как приходит звонок FaceTime, и Эван, связанный по рукам и ногам, пытается ответить] Может петух ответить на Айфон?
Genesis Может, но он должен быть твердый.
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Genesis Добро пожаловать в любимое шоу Америки — "Кто хочет стать педофилом"! Где мы даём зрителям то, что они хотят... шанс наказать педофила! А сначала поприветствуем нашу милую, прекрасную и очаровательную... мисс Бел!
[Бел вальяжно входит в комнату, одетая в короткое платье, "позаимствованное" из гардероба дочери Эвана, Лизы, и посылает воздушный поцелуй в стиле Мэрилин Монро]
Genesis Сегодняшний участник — особенный. Он не просто архитектор, но и диджей, муж, отец двоих... а может и троих детей.
Bel Четверо.
Genesis Прямо из Страны одного Процента, мистер Эван Веббер! Мисс Бел, подготовьте нашего участника, пожалуйста.
Evan Webber [борется с кандалами, которые держат его в кресле] Вы обе — сумасшедшие е##ные су##и!
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Evan Webber Ты мне не кажешься таким уж опасным. В худшем случае, я знаю, что смогу справиться с вами обоими.
Bel Не уверен. Я занимаюсь эйрбоксингом.
[делает энергичную демонстрацию]
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Evan Webber [к своему французскому бульдогу после ухода семьи:] Ну что, Манки, похоже, остались только мы с тобой, малыш.
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Генезис [Эвану] Тебя казнят на рассвете. На твоём месте я бы не тратил последние часы на слёзы.
Бел Прости, папа. Это единственный выход.
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Bel У меня нет оружия.
[с ехидцей:]
Bel Это опасно!
Genesis Развяжи его!
Bel Ты уверен?
Genesis Да.
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Genesis [когда Эван вырывается из дома, чтобы ответить на звонок в Skype подальше от девушек] Не дай своему завтраку остыть!
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Genesis [обращаясь к уставшему от незваных гостей Эвану] Извините, сэр, не подскажете, где Эван? Знаете, тот милый парень, что спас двух девушек от дождя?
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Evan Webber [после того, как он говорит девушкам, что вызывает полицию] Что тут такого с#а#!ого смешного?
Genesis Я просто хочу им рассказать забавную историю. Она называется «Поймать хищника...»
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Bel [стоя над разваленным и связанным по рукам и ногам Эваном] Знаешь, первая любовь каждой девочки... это её папочка, да?
[бросает свои трусики ему на лицо]
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