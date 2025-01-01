Смерть? Смерть? Ты собираешься меня убить? Ты собираешься меня еб### убить? Почему? ПОЧЕМУ? Потому что я тебя еб###? Ты меня еб###! Ты меня ЕБ###! Ты пришла в МОЙ дом! Ты пришла ко МНЕ! Я тебе машину купил, я тебе одежду принес, ты принимала еб### ванну! Ты сама этого хотела! Ты сама этого хотела! Ты сама на меня напала! Что мне было делать? Ты сосала мой хуй, вы обе еб### сосали мой хуй! Это была БЕСПЛАТНАЯ ПИЦЦА! Бесплатная еб### пицца! Она просто появляется у моей еб### двери! Что мне было делать? «Мы стюардессы. Давай, еби нас! Никто не узнает. Давай, еби нас!» О, двойки, тройки. Без разницы! Морские звезды! Мужья! Вам плевать, вы просто еб### всё подряд, вы просто еб### всё подряд! Ну, ты меня обманула, я пытался тебе помочь! Я впустил тебя, я был хорошим парнем, я хороший отец! А ты просто еб### меня! Что? Теперь ты собираешься меня убить? Ты собираешься меня убить? Почему? Почему? Потому что ты меня еб###? Чёрт, ЧЁРТ-ЁБ###-ЧЁРТ, это просто безумие!