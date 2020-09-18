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Все оттенки Токио, 2019

2019 / США / Япония
3.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Американка попадает в подоворот порочных событий в японском Токио.
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Потерянная среди незнакомой японской культуры Маргарет днем ведет жизнь обычного преподавателя, а по ночам заводит одноразовые связи и заливает свои горести алкоголем, пока однажды не встречает мрачного члены якудзы.

Адаптация романа с элементами автобиографии канадской писательницы Кэтрин Харнахан не то намеренно, не то по чистой случайности навевает воспоминания о «Трудностях перевода» и саге «Пятьдесят оттенков серого». История этой экранизации начинается в 2009 году, когда за нее планировал взяться Жан-Марк Валле, прославившийся благодаря сериалу «Большая маленькая ложь» и фильму «Далласский клуб покупателей». Однако этот проект так и не состоялся, и на несколько лет инициатива перенести роман «Потерянные девушки и отели любви» на большой экран была забыта. Но когда к работе над фильмом в качестве сценариста была приглашена сама Кэтрин Харнахан, работа над ним все-таки началась, а главная роль досталась Александре Даддарио из «Настоящего детектива» и «Почему женщины убивают».

Маргарет (Александра Даддарио) преподает не столько английский, сколько его корректное произношение будущим бортпроводницам. В целом, она симпатична своим ученицам, но ее манера опаздывать и являться на занятия в неподобающем состоянии грозит ей увольнением. После работы Маргарет встречается с такими же американскими изгнанниками, как она — Лиамом (Эндрю Ротни) и Инес (Кэрис ван Хаутен), пока какой-нибудь незнакомец не предложит ей перебраться в более тихое место. Так было, пока она не встретила Кадзу (Такэхиро Хира), из-за которого нарушила все свои правила.

 

 

В 2009 году было объявлено, что адаптацию романа Кэтрин Харнахан «Потерянные девушки и отели любви» снимет Жан-Марк Валле с Кейт Босуорт в главной роли, однако этот фильм так и не был снят.

Сценарий был написан Кэтрин Харнахан — автором романа, на котором и основан фильм.

В оригинальной англоязычной версии фильм называется так же, как роман, на котором он основан. Однако первоначально картина должна была называться I Am Not a Bird («Я не птица»).

Съемки проходили в Токио и Киото в период с октября по декабрь 2017 года.

В экранизации были добавлены детали, которых не было в романе. Например, в книге нет персонажа Луизы. Также в романе Маргарет никогда не работала хостес в баре. В книге присутствуют элементы автобиографии, поэтому они же используются и в фильме: писательница Кэтрин Харнахан какое-то время работала хостес в Токио.

Изначально в сценарии не было эпизода, в котором Кадзу показывает Маргарет свои детские фотографии. Актер Такэхиро Хира принес на съемочную площадку свои семейные снимки и предложил режиссеру включить эту сцену в фильм, на что тот согласился.

Актрисы Кейт Кастонгуэй и Александра Даддарио уже работали вместе над проектом «Ты умеешь хранить секреты?».

 

Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Но однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, а саму Маргарет затягивает безумный роман с загадочным красавцем-гангстером, который втягивает ее в мир запретных наслаждений...

3.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 18 сентября 2020
Премьера в мире 18 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уильям Олссон
Уильям Олссон
В ролях
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Кейт Кастонгуэй
Кейт Кастонгуэй
Марико Цуцуи
Марико Цуцуи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все оттенки Токио 2 постера
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Американка Маргарет переезжает в чуждую Японию, надеясь кардинально изменить свою жизнь. В этой азиатской стране с иной культурой, другой едой и непохожим взглядом на мир она мечтает начать все заново, обретя самостоятельность и спокойствие. Поначалу кажется, все действительно налаживается. Девушка находит работу в школе стюардесс, заводит друзей и предается завораживающим соблазнам. Правда, вместе с ней в Страну восходящего солнца приехали и внутренние демоны, начинающие пожирать ее изнутри,…
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zajka.bnv 18 октября 2020, 02:29
Полтора часа, вычеркнутые из жизни (и 400 руб из бюджета)))! Какой "умник" этот низкопробный фильмец назвал "эротическим… Читать дальше…
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Девушка с большими голубыми глазами: Где мы встречали Александру Даддарио? Карьера, полная маньяков и убийств.
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13 октября 2020 13:15
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14 августа 2020 15:03
Александра Даддарио предалась страсти в тизере драмы «50 оттенков Токио» Премьера состоится 4 сентября. 
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