Все оттенки Токио, 2019

Потерянная среди незнакомой японской культуры Маргарет днем ведет жизнь обычного преподавателя, а по ночам заводит одноразовые связи и заливает свои горести алкоголем, пока однажды не встречает мрачного члены якудзы.

Адаптация романа с элементами автобиографии канадской писательницы Кэтрин Харнахан не то намеренно, не то по чистой случайности навевает воспоминания о «Трудностях перевода» и саге «Пятьдесят оттенков серого». История этой экранизации начинается в 2009 году, когда за нее планировал взяться Жан-Марк Валле, прославившийся благодаря сериалу «Большая маленькая ложь» и фильму «Далласский клуб покупателей». Однако этот проект так и не состоялся, и на несколько лет инициатива перенести роман «Потерянные девушки и отели любви» на большой экран была забыта. Но когда к работе над фильмом в качестве сценариста была приглашена сама Кэтрин Харнахан, работа над ним все-таки началась, а главная роль досталась Александре Даддарио из «Настоящего детектива» и «Почему женщины убивают».

Маргарет (Александра Даддарио) преподает не столько английский, сколько его корректное произношение будущим бортпроводницам. В целом, она симпатична своим ученицам, но ее манера опаздывать и являться на занятия в неподобающем состоянии грозит ей увольнением. После работы Маргарет встречается с такими же американскими изгнанниками, как она — Лиамом (Эндрю Ротни) и Инес (Кэрис ван Хаутен), пока какой-нибудь незнакомец не предложит ей перебраться в более тихое место. Так было, пока она не встретила Кадзу (Такэхиро Хира), из-за которого нарушила все свои правила.