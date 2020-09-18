Все оттенки Токио, 2019

Потерянная среди незнакомой японской культуры Маргарет днем ведет жизнь обычного преподавателя, а по ночам заводит одноразовые связи и заливает свои горести алкоголем, пока однажды не встречает мрачного члены якудзы.
Адаптация романа с элементами автобиографии канадской писательницы Кэтрин Харнахан не то намеренно, не то по чистой случайности навевает воспоминания о «Трудностях перевода» и саге «Пятьдесят оттенков серого». История этой экранизации начинается в 2009 году, когда за нее планировал взяться Жан-Марк Валле, прославившийся благодаря сериалу «Большая маленькая ложь» и фильму «Далласский клуб покупателей». Однако этот проект так и не состоялся, и на несколько лет инициатива перенести роман «Потерянные девушки и отели любви» на большой экран была забыта. Но когда к работе над фильмом в качестве сценариста была приглашена сама Кэтрин Харнахан, работа над ним все-таки началась, а главная роль досталась Александре Даддарио из «Настоящего детектива» и «Почему женщины убивают».
Маргарет (Александра Даддарио) преподает не столько английский, сколько его корректное произношение будущим бортпроводницам. В целом, она симпатична своим ученицам, но ее манера опаздывать и являться на занятия в неподобающем состоянии грозит ей увольнением. После работы Маргарет встречается с такими же американскими изгнанниками, как она — Лиамом (Эндрю Ротни) и Инес (Кэрис ван Хаутен), пока какой-нибудь незнакомец не предложит ей перебраться в более тихое место. Так было, пока она не встретила Кадзу (Такэхиро Хира), из-за которого нарушила все свои правила.
В 2009 году было объявлено, что адаптацию романа Кэтрин Харнахан «Потерянные девушки и отели любви» снимет Жан-Марк Валле с Кейт Босуорт в главной роли, однако этот фильм так и не был снят.
Сценарий был написан Кэтрин Харнахан — автором романа, на котором и основан фильм.
В оригинальной англоязычной версии фильм называется так же, как роман, на котором он основан. Однако первоначально картина должна была называться I Am Not a Bird («Я не птица»).
Съемки проходили в Токио и Киото в период с октября по декабрь 2017 года.
В экранизации были добавлены детали, которых не было в романе. Например, в книге нет персонажа Луизы. Также в романе Маргарет никогда не работала хостес в баре. В книге присутствуют элементы автобиографии, поэтому они же используются и в фильме: писательница Кэтрин Харнахан какое-то время работала хостес в Токио.
Изначально в сценарии не было эпизода, в котором Кадзу показывает Маргарет свои детские фотографии. Актер Такэхиро Хира принес на съемочную площадку свои семейные снимки и предложил режиссеру включить эту сцену в фильм, на что тот согласился.
Актрисы Кейт Кастонгуэй и Александра Даддарио уже работали вместе над проектом «Ты умеешь хранить секреты?».
Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Но однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, а саму Маргарет затягивает безумный роман с загадочным красавцем-гангстером, который втягивает ее в мир запретных наслаждений...