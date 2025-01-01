Цитаты из фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Thomas[Бренде]Ты не... она. Ты никогда не станешь ей.
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Brenda[из трейлера]Я — Кранк. Я медленно схожу с ума. Мне постоянно хочется откусить себе пальцы и без причины убивать людей.
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NewtТы думаешь, у меня есть хоть малейшее представление? Судя по всему, толпа сумасшедших хочет нас сожрать на завтрак. Нужно найти другую комнату и собраться вместе. Весь этот шум выбивает меня из колеи.
ThomasВозможно. Но я знаю, что должен сделать сейчас. Дело не только в Минхо. Дело во всех нас. Во всех, кого когда-либо забирала WICKED, и во всех, кого заберёт. Они никогда не остановятся. Никогда. Так что я остановлю их. Я убью Эйву Пэйдж.