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Киноафиша Фильмы Бегущий в лабиринте: Испытание огнем Цитаты из фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнем

Цитаты из фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнем

Thomas [Бренде] Ты не... она. Ты никогда не станешь ей.
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Brenda [из трейлера] Я — Кранк. Я медленно схожу с ума. Мне постоянно хочется откусить себе пальцы и без причины убивать людей.
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Newt Ты думаешь, у меня есть хоть малейшее представление? Судя по всему, толпа сумасшедших хочет нас сожрать на завтрак. Нужно найти другую комнату и собраться вместе. Весь этот шум выбивает меня из колеи.
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Уинстон Всё... нормально...
Томас [Томас плачет и отворачивается] Прости...
Уинстон Томас... позаботься о них...
[Томас кивает и уходит]
Уинстон [Когда группа уходит, раздаётся выстрел]
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Minho Жди здесь. Не надо опять устраивать таранячие игры с мёртвыми. Сначала я найду выключатели света.
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Janson Томас, подумай, что ты делаешь.
Thomas Дай угадаю, WCKD — хорошие ребята?
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Winston Не дай мне превратиться в одну из этих тварей.
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[последние реплики]
Vince Эй, парень, посмотри вокруг. Понял? WICKED только что нас порвали. Подумай, куда ты идёшь...
Thomas Я никого не прошу идти со мной.
Newt Томас, послушай меня. Я знаю Минхо столько, сколько себя помню. Так что если бы был хоть какой-то способ помочь ему, поверь, я уже был бы там рядом с тобой. То, о чём ты говоришь, невозможно.
Jorge Скорее самоубийство.
Thomas Возможно. Но я знаю, что должен сделать сейчас. Дело не только в Минхо. Дело во всех нас. Во всех, кого когда-либо забирала WICKED, и во всех, кого заберёт. Они никогда не остановятся. Никогда. Так что я остановлю их. Я убью Эйву Пэйдж.
Harriet Признаюсь... мне тоже хочется мести.
Vince Ну, неплохая речь, парень. И что дальше?
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Brenda Надежда — опасная штука. Надежда убила больше моих друзей, чем Чума и Пустошь вместе взятые.
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Newt Мы были не единственным лабиринтом.
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[Томас спас Ньюта от безумца]
Newt Спасибо, Томми
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Blondie Вот, выпей.
Thomas Что это?
Blondie Цена входа.
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Janson Вы, ребята, и дня не протянете в Выжженной земле.
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Thomas Может, я просто параноик, но мне нужно точно узнать.
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[первые слова]
Мать Томаса Помни... я люблю тебя. Я люблю тебя, Томас.
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Thomas Я не думаю, что кто-то вообще когда-либо покидал это место.
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Janson На чьей ты стороне?
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Jorge [при первой встрече] У тебя когда-нибудь было чувство, что весь мир настроен против тебя?
Jorge Три вопроса. Откуда ты? Куда идёшь? И как я могу на этом заработать?
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Janson Они ничего не почувствуют.
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Janson Что ты помнишь о WCKD?
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