[последние реплики]

Vince Эй, парень, посмотри вокруг. Понял? WICKED только что нас порвали. Подумай, куда ты идёшь...

Thomas Я никого не прошу идти со мной.

Newt Томас, послушай меня. Я знаю Минхо столько, сколько себя помню. Так что если бы был хоть какой-то способ помочь ему, поверь, я уже был бы там рядом с тобой. То, о чём ты говоришь, невозможно.

Jorge Скорее самоубийство.

Thomas Возможно. Но я знаю, что должен сделать сейчас. Дело не только в Минхо. Дело во всех нас. Во всех, кого когда-либо забирала WICKED, и во всех, кого заберёт. Они никогда не остановятся. Никогда. Так что я остановлю их. Я убью Эйву Пэйдж.

Harriet Признаюсь... мне тоже хочется мести.