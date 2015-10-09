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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Киноафиша Фильмы Бегущий в лабиринте: Испытание огнем Отзывы о фильме «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»
Maze Runner: The Scorch Trials Бегущий в лабиринте: Испытание огнем 2015 / США
7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

"Лабиринт был всего лишь началом" - гласит слоган фильма. И начало, честно скажем, было так себе.  Вторая работа молодого и (возможно) перспективного режиссера Уэс Болла, вернее ее трейлер, немного внушила небольшую надежду, что это все затеяли не зря (хотя в какой это вселенной бывают честные трейлеры). Ведь в мире столько стоящих постапокалиптических трилогий, а выбор пал на творение Джеймса Дэшнера - "Бегущий по Лабиринту", и этот выбор надо оправдывать. Получилось…

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Андрей 9 октября 2015, 16:33
Крутецкий фильм! Атмосферный, и саундтрек хорош.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
linalexandrova 9 октября 2015, 16:33
Очень неприятно читать отзывы про штампованность фильма. В романе Дэншера ведь были совсем не зомби, а обезумевшие люди. Если Болл взялся экранизировать трилогию, то мог бы хоть ключевые детали не изменять. А так получился совершенно другой фильм, с совершенно другим сюжетом.

Болл лишь опозорил имя писателя.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виталий 9 октября 2015, 16:33
Жаль не прочёл перед просмотром сообщение от 17.09.2015 20:54:25 - сплошной плагиат. Лень перечислять все фильмы, в которых всё это уже было. Тут и "Обитель зла" (в основном), и "Остров" (про избранность), и "Война Миров Z", и вообще любой фильм про мутантов и зомби ("чтобы найти что-то нам нужно разделиться", "ай-ай, его укусили, теперь его рвёт, бежим за вакциной"), побег-преследование, "нас предали", "в третьей части отомстим"... Короче, можно пробежаться на быстрой перемотке по экранке и никуда не ходить!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Linalexandrova 9 октября 2015, 16:47
Если вы читали книгу, лучше не идти. Полное разочарование...
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Димкис 9 октября 2015, 16:47
Полное разочарование. Первый фильм был таинственным каким-то. Второй - тягомотина про зомби
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Виталий 9 октября 2015, 16:47
Добавили зачем-то зомби из "Обители зла". А дальше штамп на штампе и штампом погоняет.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
зритель 9 октября 2015, 16:47
самый плохой фильм не ходите
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Смотревший 9 октября 2015, 16:47
Ребята, кино про зомбаков. Просто для информаци.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Антоний 9 октября 2015, 16:47
Главное что б четветой не было.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Mister fear 9 октября 2015, 16:48
Круто
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Светлана 15 октября 2015, 00:13
Судя по книге будет и третья часть✊ ✊
15 октября 2015, 00:13 Ответить
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