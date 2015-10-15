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Дорога на Берлин - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дорога на Берлин. Трейлер

Дорога на Берлин. Трейлер

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Дата публикации: 6 мая 2015
Дорога на Берлин – Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.
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Bbbugl 15 октября 2015, 00:13
Потрясающий фильм.

Простая непафосная человечная история,коих во время войны,наверное,было множество.

Известных лиц в картине нет и от этого все происходящее кажется еще более правдивым.

Но 9 мая мы были в кинозале одни.Грюстно,товарисчи....

А ведь это и есть настоящий фильм о войне.Это вам не "А зори здесь тихие 2015" в 3D
15 октября 2015, 00:13 Ответить
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