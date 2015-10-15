Дорога на Берлин
– Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.
Простая непафосная человечная история,коих во время войны,наверное,было множество.
Известных лиц в картине нет и от этого все происходящее кажется еще более правдивым.
Но 9 мая мы были в кинозале одни.Грюстно,товарисчи....
А ведь это и есть настоящий фильм о войне.Это вам не "А зори здесь тихие 2015" в 3D
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