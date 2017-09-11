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Максим Демченко
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Режиссер, Сценарист, Продюсер
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Фильмография Максима Демченко
Мама Люба
мелодрама
2017, Россия
0.0
Ура! Каникулы!
семейный
2016, Россия
5.0
Эхо греха
мелодрама
2016, Россия
0.0
Дорога на Берлин
военный, драма
2015, Россия
7.0
Спешите любить
мелодрама
2014, Россия
6.0
Обними меня
драма, мелодрама
2014, Россия
0.0
Однажды преступив черту
детектив, мелодрама
2013, Россия
5.0
Крутой
боевик
2012, Россия
5.0
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Стали известны победители 26-го Открытого фестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Конкурс полнометражных картин Обладателем главного
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11 сентября 2017 14:47
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграл гран-при «Золотого Феникса»-2017
7 сентября в кинотеатре «Современник» на подведении итогов 20-го Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который стартовал в Смоленске 3 сентября,
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10 сентября 2017 00:56
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