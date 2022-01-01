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Александр Новик
Александр Новик
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Александр Новик
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Дата рождения
26 июля 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Николаев, СССР (Россия)
Биография Александра Новика
Родился 26 июля 1978 года. Николаев, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Новика
Дорога на Берлин
военный, драма
2015, Россия
7.0
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