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Мария Карпова

Мария Карпова
Мария Карпова
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Дата рождения
5 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Рига, СССР (Латвия)
Рост
177 см
Биография Марии Карповой

Мария Карпова появилась на свет 5 мая 1989 года в Риге в семье интеллигентов. В своем воспитании родители стремились, чтобы их дочь росла всесторонне развитой и творческой девочкой. С ранних лет Мария танцевала и пела, ходила в хореографическую школу, где освоила многие танцевальные стили.  Кроме того, Мария профессионально играла в теннис.

После школы Мария стала студенткой ВГИКа, который окончила в 2013 году. Впервые на театральных подмостках она появилась в студенческой постановке «Говорящий немой». После выпуска Марию позвали работать на телевидение. Она стала успешной ведущей утренней телепередачи на Первом канале, но об актерском ремесле думать не перестала. Впервые в качестве актрисы Карпова появилась на экранах в эпизодической роли в 2007 году, далее последовало участие в эпизоде фильма «Белый тигр».  Большой успех девушке принесла роль в военной драме «Дорога на Берлин». Несмотря на то, что она была не одной из главных, зрители запомнили харизматичную молодую актрису.

Актриса располагает небольшим количеством свободного времени из-за плотного съемочного графика. Все это время она старается проводить с семьей. Пока девушка не связала себя узами брака, признаваясь, что личная жизнь сейчас не является для нее приоритетом.

Интересные факты о Марии Карповой
  • Марию можно назвать полиглотом: кроме русского и латышского языков девушка еще владеет английским и немецким;
  • Вместе с Марией утреннее шоу на Первом канале вел Максим Митченков. Гостями программы стало множество известных людей из мира киноиндустрии и шоу-бизнеса. Зрителям понравились ироничность и непринужденная манера общения Марии;
  • Мария начала работать в кино еще в студенческие годы;
  • Играя в детстве в теннис, Мария равнялась на немецкую теннисистку Штеффи Граф. Однако многочисленные травмы, полученные в процессе тренировок, вынудили родителей актрисы настоять на получении ей медицинского образования.
Фильмография Марии Карповой
Дорога на Берлин
Дорога на Берлин
военный, драма 2015, Россия
7.0
Дорога без конца
Дорога без конца
мелодрама 2014, Россия
6.0
Дефиле
драма 2014, Россия
0.0
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