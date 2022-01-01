Мария Карпова появилась на свет 5 мая 1989 года в Риге в семье интеллигентов. В своем воспитании родители стремились, чтобы их дочь росла всесторонне развитой и творческой девочкой. С ранних лет Мария танцевала и пела, ходила в хореографическую школу, где освоила многие танцевальные стили. Кроме того, Мария профессионально играла в теннис.

После школы Мария стала студенткой ВГИКа, который окончила в 2013 году. Впервые на театральных подмостках она появилась в студенческой постановке «Говорящий немой». После выпуска Марию позвали работать на телевидение. Она стала успешной ведущей утренней телепередачи на Первом канале, но об актерском ремесле думать не перестала. Впервые в качестве актрисы Карпова появилась на экранах в эпизодической роли в 2007 году, далее последовало участие в эпизоде фильма «Белый тигр». Большой успех девушке принесла роль в военной драме «Дорога на Берлин». Несмотря на то, что она была не одной из главных, зрители запомнили харизматичную молодую актрису.

Актриса располагает небольшим количеством свободного времени из-за плотного съемочного графика. Все это время она старается проводить с семьей. Пока девушка не связала себя узами брака, признаваясь, что личная жизнь сейчас не является для нее приоритетом.