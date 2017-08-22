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Затянувшаяся поездка В 1961 году в Чили было основано «Благотворительное и образовательное общество „Дигнидад“», где, по слухам, царила самая настоящая идиллия. Однако же под всей этой маской процветания скрывалась секта во главе с её диктатором Паулем Шефером. Когда Аугусто Пиночет захватил власть, он начал ссылать туда неугодных ему людей, для которых жизнь отныне становилась настоящим адом. Молодой журналист из Германии Даниэль рисовал плакаты для революционеров, за…