Затянувшаяся поездка В 1961 году в Чили было основано «Благотворительное и образовательное общество „Дигнидад“», где, по слухам, царила самая настоящая идиллия. Однако же под всей этой маской процветания скрывалась секта во главе с её диктатором Паулем Шефером. Когда Аугусто Пиночет захватил власть, он начал ссылать туда неугодных ему людей, для которых жизнь отныне становилась настоящим адом. Молодой журналист из Германии Даниэль рисовал плакаты для революционеров, за…
Колония Дигнидад (Colonia, 2015, Флориан Галленбергер)
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о военном перевороте в Чили с 1973 году. Молодой студент из Германии Даниэль оказывается в центре событий, где его похищают и отправляют в колонию "Дигнидад" - религиозное поселение. Ужас этой истории в том, что всё показанное о быте этих людей, пытки и издевательства над детьми правда происходили под покровительством проповедника Пауля Шофера совсем не так давно. Эта колония - секта, куда достаточно легко попасть, однако абсолютно невозможно бежать. Девушка Даниэля, Лена, присоединяется к этой коммуне, чтобы спасти своего любимого. Ей приходится пройти не только через множество испытаний, таких как каторжный труд и отсутствие воды и еды, но самое главное - публичное унижение и избиение. Даниэлю приходится еще хуже - его пытают электричеством и избивают до полусмерти. Судьбы персонажей завораживают: он пытается найти выход и не знает, на что ей приходится идти только ради того, чтобы увидеть его. Одна совсем одна в этом жутком месте в страхе за свою жизнь. Прекрасная история любви дает им надежду и возможность пережить этот кошмар. Не так часто можно увидеть истории, когда женщина спасает своего мужчину. И при этом здесь нет пылких речей о самопожертвовании: их любовь настолько очевидна и естественна, что лишние слова здесь ни к чему. Замечательный дуэт Даниэля Брюля и Эммы Уотсон - у них получилось найти невероятную химию и сыграть по-настоящему влюбленную пару. Микаэл Нюквист так хорошо смотрелся на экране в образе главы секты, что вызывал только что-то смешанное со страхом и отвращением. Судя по фотографиям того места и людей, которые изображали реальных исторических личностей, таких как Пиночет, картина получилась уж очень реалистичной. Но при этом у Галленбергера получилось показать все эти ужасы без большого количества крови и убийств. То есть несмотря на пытки и избиения, в этом фильме нет сцен Пилы или какого-то кошмарного триллера. Никаких вывороченных кишок или разбитых голов, все это остается за кадром, чтобы не нагнетать и без того тяжелую обстановку. Съемка, сюжет, постановка и игра актеров - все у этого фильма на высшем уровне, а также через невероятную историю любви он рассказывает о жутких событиях, о которых так долго утаивали.
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