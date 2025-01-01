closing title card Колония Дигнидад была одним из главных центров пыток для чилийской тайной полиции. Сотни заключённых подвергались допросам, убийствам и захоронениям на территории колонии. За почти 40 лет только 5 членов этой ячейки сумели сбежать.

[показаны оригинальные фотографии зданий «колонии» и групп её членов]

closing title card Фотографии, тайно вывезенные из Колонии Дигнидад, были опубликованы по всему миру, вызвав крупный скандал. Однако в Чили ничего не изменилось.

[ещё оригинальные фото, одно из них — Пауль Шэфер с его овчаркой]

closing title card Пауль Шэфер был предъявлен обвинениям только в конце режима Пиночета и в итоге арестован в Аргентине в 2004 году. Ни Пиночет, ни сотрудники немецкого посольства так и не понесли ответственности за сотрудничество с Паулем Шэфером.

closing title card Пауль Шэфер был приговорён к 33 годам тюрьмы по тысячам обвинений в сексуальном насилии над детьми и другим преступлениям. Он умер в тюрьме в Сантьяго в 2010 году.