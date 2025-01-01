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Киноафиша Фильмы Колония Дигнидад Цитаты из фильма Колония Дигнидад

Цитаты из фильма Колония Дигнидад

Paul Schäfer Пытать может каждый, а вот сломать человека, не причинив ему физического вреда — это уже искусство.
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[повторяющаяся реплика]
Paul Schäfer Всё под солнцем Божьим на что-то годится.
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Paul Schäfer О, я вижу. Твоя грусть в глазах. Сомнения в сердце. Беспокойство в душе. О, ты думаешь, что ошиблась, что не стоило сюда приходить. Ты жалеешь. Ты глубоко жалеешь. Всё в порядке. Всё в порядке, Лена. Мы не идеальны. Нет, никто из нас. Мы все иногда теряем путь. Господь любит нас, несмотря на наши недостатки.
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Дэниел Мне очень жаль, что тебя сюда привели.
Лена Меня сюда никто не приводил. Я сам пришёл, чтобы найти тебя.
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Gisela [имеется в виду неуклюжая обувь Лены на небольшом каблуке] И сними эти туфли. Ты выглядишь, как шлюха.
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Lena Почему он это делает? Весь этот ад. Я не понимаю.
Ursel Потому что тут нечего понимать. Он это любит. Свою власть, музыку, мальчиков. Это его рай на земле.
Lena Ты правда верила, что он человек Божий?
Ursel Конечно. Но теперь уже нет.
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Lena Кажется, они шли за мной.
🧡
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closing title card Колония Дигнидад была одним из главных центров пыток для чилийской тайной полиции. Сотни заключённых подвергались допросам, убийствам и захоронениям на территории колонии. За почти 40 лет только 5 членов этой ячейки сумели сбежать.
[показаны оригинальные фотографии зданий «колонии» и групп её членов]
closing title card Фотографии, тайно вывезенные из Колонии Дигнидад, были опубликованы по всему миру, вызвав крупный скандал. Однако в Чили ничего не изменилось.
[ещё оригинальные фото, одно из них — Пауль Шэфер с его овчаркой]
closing title card Пауль Шэфер был предъявлен обвинениям только в конце режима Пиночета и в итоге арестован в Аргентине в 2004 году. Ни Пиночет, ни сотрудники немецкого посольства так и не понесли ответственности за сотрудничество с Паулем Шэфером.
closing title card Пауль Шэфер был приговорён к 33 годам тюрьмы по тысячам обвинений в сексуальном насилии над детьми и другим преступлениям. Он умер в тюрьме в Сантьяго в 2010 году.
final title card В память о жертвах Колонии Дигнидад.
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[первые реплики]
Narrator [закадровый голос оригинальной документальной хроники] Сантьяго-де-Чили, 1973 год. Политические волнения подрывают стабильность всей страны.
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Lena Потому что если я найду у тебя в квартире гарем горячих чилийских девушек, я отрежу тебе яйца.
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[последние реплики]
Роман Готов к взлёту?
Второй пилот Готов к взлёту.
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