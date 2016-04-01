«Колония Дигнидад»: Рецензия Киноафиши

Затянувшаяся поездка

В 1961 году в Чили было основано «Благотворительное и образовательное общество „Дигнидад“», где, по слухам, царила самая настоящая идиллия. Однако же под всей этой маской процветания скрывалась секта во главе с её диктатором Паулем Шефером. Когда Аугусто Пиночет захватил власть, он начал ссылать туда неугодных ему людей, для которых жизнь отныне становилась настоящим адом. Молодой журналист из Германии Даниэль рисовал плакаты для революционеров, за что и был схвачен военными и отправлен в «Дигнидад». Его девушка, стюардесса Лена, рискуя своей жизнью, присоединяется к членам колонии под прикрытием, чтобы устроить побег. Но только выбраться оттуда невозможно.

Кадр из фильма «Колония Дигнидад»

Визуально в фильме немецкого режиссёра Флориана Галленбергера совершенно всё — от первого до последнего кадра. Хотя сюжет и пропитан безысходностью, прискорбием и напряжением, в него вливаются светлые краски при помощи таких элементов, как звучащие в песне детские голоса, живописные поля и тёплые тона. В прологе к перечисленным выше событиям нам показывают идеально обставленную квартирку Даниэля, где каждый предмет находится на своём месте. Этот изящный беспорядок дополняется чувством защищённости, а пространство насквозь пропитывается ароматом любви после появления там Лены. Однако хаос на улице совсем не такой живописный. Гармония в жизни главных героев подрывается за одну секунду, после чего начинается настоящее испытание, в котором приходится притворяться, подчиняться и постоянно быть начеку. Внешне «Колония Дигнидад» ничем не отличается от простого сельского поселения, но в стенах её домов происходят ужасные вещи.

Кадр из фильма «Колония Дигнидад»

Безусловно, главным достоянием всего фильма является несравненная Эмма Уотсон. Она уже давно перестала быть Гермионой, и слышать из её уст угрозу оторвать бойфренду причиндалы – вполне нормально. Зачастую в кино женские персонажи теряются на заднем плане и добиваются того, что им необходимо, соблазняя мужчин или включая своё обаяние. Конечно же, у нас есть Рипли из «Чужого», Сара Коннор из «Терминатора», а из более современных образов Фуриоса в «Безумном Максе». И Лену в исполнении Эммы можно смело ставить в их ряды. Она не умеет так ловко обращаться с оружием и не владеет рукопашным боем, но у неё есть безграничная внутренняя сила, которая толкает её на столь рискованный поступок. Она стойко проходит через всё, что ей уготовано, и даже не проникается жалостью к себе, напротив, с каждым днём её решимость возрастает. И это прекрасно, что такие персонажи оживают на экране, потому что поистине эффектных и запоминающихся героинь в кино не хватает. Не удивительно, что именно Уотсон сыграла эту роль, ведь известно, что девушка запустила целую кампанию, выступающую за равноправие полов. Этот фильм – тот редкий случай, когда женщина спасает мужчину, и её чувства выглядят намного более убедительными, чем его. Даниэль Брюль, конечно, великолепно притворялся дурачком ради прикрытия, но на фоне актёрской игры Эммы потерялся.

Кадр из фильма «Колония Дигнидад»

Антагонистом здесь выступает ужасный Пауль Шефер в исполнении Микаэля Нюквиста. В мире кино такие типажи встречаются часто, но актёру удалось выделиться за счёт своей харизмы. Речь идёт о проповеднике, который свою природную жестокость, агрессию и жажду власти прикрывает благородными мотивами и «волей Господа». Он имеет большое влияние на окружающих, сея страх в их душах и обвиняя в пороках, однако при этом сам не без греха. Именно его персонаж в сюжете является тем мощным бульдозером, который вдавливает женщин в землю, попутно заливая грязью. Шефер – это тот случай, когда злу нет оправдания, оно просто существует само в себе, и зрителям не показывают никакой другой породившей его причины, кроме как тяга к господству.

Кадр из фильма «Колония Дигнидад»

Ближе к финалу картина по своей атмосфере очень близка к режиссёрской работе Бена Аффлека «Арго». Но здесь побег не продумывался неделями, не был тщательно подготовлен и состоится неожиданно, как и тот звонок, предупредивший Даниэля, что власть захватил Пиночет. Мы видим течение времени, проведённое героями в колонии, благодаря картам, изображающим её бесчисленные помещения. Они разделяют историю на главы и сообщают, какой пошёл день пребывания. Сам сценарий написан безукоризненно, в нём нет ни одного лишнего и бессмысленного элемента, а персонажи настоящие и живые. Не важно, мужчина вы или женщина, феминист или шовинист, ведь «Колония Дигнидад» – это в первую очередь качественная драма, которая обязательно оставит свой след в вашем сердце.

Кадр из фильма «Колония Дигнидад»

В прокате с 31 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Колония Дигнидад»

Трошина Олеся