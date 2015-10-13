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Приличные люди
Отзывы о фильме «Приличные люди»
Приличные люди
2015 / Россия
Трейлер
3.0
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Leona
13 октября 2015, 22:31
Фильм ни о чем, откровенно слабый. Жаль потраченных денег и времени (нас хватило на 45 мин.)
13 октября 2015, 22:31
0
0
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Вова
15 октября 2015, 00:13
Если честно, эти дурни из камеди клаб уже реально достали!!! Расплодились по всему телевидению, хотя большинство полные бездарности
15 октября 2015, 00:13
0
0
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pulsar
15 октября 2015, 00:13
Govno
0/10
15 октября 2015, 00:13
0
0
Ответить
Bbbugl
15 октября 2015, 00:13
Это фильм,снятый дегенератами,про дегенератов и для дегенератов
15 октября 2015, 00:13
0
0
Ответить
Вова
15 октября 2015, 00:13
Отстой полнейший!!!!!
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Алан
15 октября 2015, 00:18
Некоторые люди не смогли досмотреть до конца и уходили из зала... Вот такой "забавный" фильмец...
15 октября 2015, 00:18
0
0
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Юрий
15 октября 2015, 00:18
Неужели найдутся люди, которые пойдут на это??
15 октября 2015, 00:18
0
0
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Bbbugl
15 октября 2015, 00:18
Это даже хуже,чем комедии Enjoy Movies
Сын Красной Шапочки вдруг решил,что он может снимать кино,а резиденты Камеди продолжают тщетные попытки стать актерами
Отвратительный бездарный дешевый балаган
15 октября 2015, 00:18
0
0
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Сашка
15 октября 2015, 00:18
Какай-то неприятный осадок после этого фильма
15 октября 2015, 00:18
0
0
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Алекс
15 октября 2015, 00:18
Постное кино.
15 октября 2015, 00:18
0
0
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неприличные люди
15 октября 2015, 00:18
Нас хватило ровно на 30 минут. Жаль потраченных денег. Люди,не ходите на эту фигню.✊
15 октября 2015, 00:18
0
0
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melisavi
15 октября 2015, 00:18
Ходили с подругой снять стресс, фильм понравился, хотя и не ожидала. Вполне себе забавный и прикольный фильм для российского кино.
15 октября 2015, 00:18
0
0
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Сын Красной Шапочки вдруг решил,что он может снимать кино,а резиденты Камеди продолжают тщетные попытки стать актерами
Отвратительный бездарный дешевый балаган
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