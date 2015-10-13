Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приличные люди Приличные люди
Киноафиша Фильмы Приличные люди Отзывы о фильме «Приличные люди»
Приличные люди 2015 / Россия
3.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Приличные люди»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Leona 13 октября 2015, 22:31
Фильм ни о чем, откровенно слабый. Жаль потраченных денег и времени (нас хватило на 45 мин.)
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Вова 15 октября 2015, 00:13
Если честно, эти дурни из камеди клаб уже реально достали!!! Расплодились по всему телевидению, хотя большинство полные бездарности
15 октября 2015, 00:13 Ответить
pulsar 15 октября 2015, 00:13
Govno

0/10
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Bbbugl 15 октября 2015, 00:13
Это фильм,снятый дегенератами,про дегенератов и для дегенератов
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Вова 15 октября 2015, 00:13
Отстой полнейший!!!!!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Алан 15 октября 2015, 00:18
Некоторые люди не смогли досмотреть до конца и уходили из зала... Вот такой "забавный" фильмец...
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:18
Неужели найдутся люди, которые пойдут на это??
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Bbbugl 15 октября 2015, 00:18
Это даже хуже,чем комедии Enjoy Movies

Сын Красной Шапочки вдруг решил,что он может снимать кино,а резиденты Камеди продолжают тщетные попытки стать актерами

Отвратительный бездарный дешевый балаган
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Сашка 15 октября 2015, 00:18
Какай-то неприятный осадок после этого фильма
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Алекс 15 октября 2015, 00:18
Постное кино.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
неприличные люди 15 октября 2015, 00:18
Нас хватило ровно на 30 минут. Жаль потраченных денег. Люди,не ходите на эту фигню.✊
15 октября 2015, 00:18 Ответить
melisavi 15 октября 2015, 00:18
Ходили с подругой снять стресс, фильм понравился, хотя и не ожидала. Вполне себе забавный и прикольный фильм для российского кино.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши