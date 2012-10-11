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Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Постер фильма Пока ночь не разлучит
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
9 постеров
Киноафиша Фильмы Пока ночь не разлучит

Пока ночь не разлучит

Poka noch ne razluchit 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О чем на самом деле говорят мужчины и женщины? Фильм основана на реальных историях, подслушанных в одном из очень дорогих столичных ресторанов. Один безумный день из жизни заведения закручивает в хороводе знаменитых артистов, вальяжных бизнесменов, рублёвских содержанок и золотую молодёжь. Череда эпизодов скреплена историей двух официантов — толстого и тонкого. Оба они безнадёжно влюблены: один в свою жену, другой в чужую. А настоящая любовь рождается на кухне...
Пока ночь не разлучит - трейлер без цензуры
Пока ночь не разлучит  трейлер без цензуры
Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Дата выхода
11 октября 2012 Россия Utopia Pictures 18+
11 октября 2012 Беларусь
11 октября 2012 Казахстан
12 октября 2012 Литва N-18
20 октября 2012 США
11 октября 2012 Украина
Сборы в мире $224 101
Производство 2020 Studio, Chapula bay, Focus Plus Cinema
Другие названия
Poka noch ne razluchit, Līdz nakts mūs šķirs, Till Night Do Us Part, Zanim noc nas nie rozdzieli, Пока ночь не разлучит
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Александр Яценко
Александр Яценко
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Алена Долецкая
Алена Долецкая
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Настя596 2 апреля 2015, 12:51
Нам фильм не понравился, смешного очень мало

Не смотря на продолжительность чуть больше часа,кино ужасно затянутое

Итог-было скучно
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Я вроде люблю фильмы такого рода, но этот разочаровал. Ни о чем... Не смешно и не грустно, так, противно.



3/10
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Пока ночь не разлучит - трейлер без цензуры
Пока ночь не разлучит Трейлер без цензуры
Пока ночь не разлучит - трейлер
Пока ночь не разлучит Трейлер
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