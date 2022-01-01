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Алексей Гришин

Алексей Гришин
Алексей Гришин
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Дата рождения
24 июля 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Ташкент, СССР (Узбекистан)
Рост
171 см
Биография Алексея Гришина

Родился 24 июля 1974 года. Ташкент, СССР (Узбекистан).

Фильмография Алексея Гришина
Пятница
Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
Приличные люди
Приличные люди
комедия 2015, Россия
2.0
Мафия: Игра на выживание
Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.0
Белый холст
Белый холст
триллер, боевик, мелодрама 2008, Россия
6.0
Платон
Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.0
Глянец
Глянец
комедия, драма 2007, Россия
6.0
Консервы
Консервы
триллер, боевик, криминал 2006, Россия
6.0
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