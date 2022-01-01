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Алексей Гришин
Алексей Гришин
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Алексей Гришин
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Дата рождения
24 июля 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Ташкент, СССР (Узбекистан)
Рост
171 см
Биография Алексея Гришина
Родился 24 июля 1974 года. Ташкент, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Алексея Гришина
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Приличные люди
комедия
2015, Россия
2.0
Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик
2015, Россия
3.0
Белый холст
триллер, боевик, мелодрама
2008, Россия
6.0
Платон
драма, комедия
2008, Россия
6.0
Глянец
комедия, драма
2007, Россия
6.0
Консервы
триллер, боевик, криминал
2006, Россия
6.0
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