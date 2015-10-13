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Духless 2 Духless 2
Киноафиша Фильмы Духless 2 Отзывы о фильме «Духless 2»
Духless 2 2015 / Россия
6.5 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Духless 2»

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Яна 13 октября 2015, 22:31
это не духлесс... это тухлесс...✊
13 октября 2015, 22:31 Ответить
bvz 16 октября 2015, 22:10
✊ ✊ ✊ ✊
16 октября 2015, 22:10 Ответить
Бабайка 16 октября 2015, 22:12
Вторая часть супер !!! На мой взгляд круче первой.
16 октября 2015, 22:12 Ответить
kol 16 октября 2015, 22:12
16 октября 2015, 22:12 Ответить
Даниил 18 октября 2015, 00:48
Очень неплохое кино на один раз, без замаха на шедевр, но довольно качественно. Повеселили живые аналогии га исторические события недавнего прошлого, особенный привет рабочей голове мин обороны - госпоже Васильевой!
18 октября 2015, 00:48 Ответить
лиза 18 октября 2015, 00:48
я еще не ходила на вторую
18 октября 2015, 00:48 Ответить
лиза 18 октября 2015, 00:48
я еще не ходила на вторую но первая быфла завараживающе сентимитально что хочеться прийти на второй сезон я уверена что наши режисеры не такие как американские поэтомы сюжет скорее всего должен оличаться от любого американского фильма!!!!!!!!!!!!!
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Tatvas 11 февраля 2016, 21:29
Боже... зачем то вообще снимать, не понимаю эти фильмы... Первый-то был не ахти, еще и вторую часть снимут.. Что нам еще может сказать автор..
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
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