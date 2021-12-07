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Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
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Лев Прыгунов
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Дата рождения
23 апреля 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Лев Прыгунов
Родился 23 апреля 1939 года. Алма-Ата, СССР (Казахстан).
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Фильмография Лев Прыгунов
Стритрейсеры
криминал, боевик
2007, Россия
6.0
Секретное оружие
драма, приключения, военный
2006, Россия
0.0
Сдвиг
приключения, криминал
2006, Россия
6.0
Противостояние
боевик, криминал, военный
2005, Россия
6.0
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
драма, приключения
2004, Россия
0.0
Святой
боевик, триллер, мелодрама
1997, США
6.0
Падение
детектив, триллер
1993, Россия
4.0
По прозвищу «Зверь»
боевик, криминал
1991, Россия
5.0
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7 декабря 2021 18:00
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