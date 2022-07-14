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Белла Торн

Bella Thorne
Белла Торн
Белла Торн Bella Thorne
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Дата рождения
8 октября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Пемброк-Пайнс, Флорида, США
Рост
174 см
Биография Беллы Торн

Белла Торн родилась 8 октября 1997 года в штате Флорида в семье Рея и Тамары Торн. В семье она – младший ребенок, у Беллы есть две старшие сестры и брат, причем все отпрыски семьи Торн стали актерами. Внешность актрисы – очень яркая, благодаря смешению кровей: ее мать имеет итальянское и ирландское происхождение, а отец был кубинцем. Он погиб в автомобильной катастрофе, когда Белле было всего лишь десять лет.

Тамара Торн, мать актрисы, после того как муж погиб в автомобильной катастрофе, должна была поднимать детей в одиночку. Денег хронически не хватало. Маленькая Белла как могла помогала матери: она снималась в фильмах и часто подрабатывала моделью.

В детстве Белла была небольшого роста, и это часто становилось причиной для издевок со стороны одноклассников. Торн страдала от дислексии – ей было сложнее остальных детей учиться писать и читать. Тогда родители перевели дочь на домашнее обучение. Это решение и посещение специального образовательного центра помогли ей наверстать школьный материал. Позже Белла расскажет, что ради практики заставлял себя читать все подряд, даже этикетки от собачьего корма. На девочку сильно повлияло моральное и физическое насилие в 14 лет, о чем актриса сообщила лишь в 2018 году. Однако имя обидчика она не решается озвучить даже сейчас.

Ее дебют в кино состоялся в 2003 году. Ей досталась незначительная роль в комедии «Застрял в тебе». Затем она снялась в нескольких сериалах и фильмах, в том числе в «Красавцах» и «Одиноких сердцах». Как и в случае со многими другими звездами Голливуда, компания Disney оказала значительное влияние на карьерный успех Торн: в 2010 году на канале вышел сериал «Танцевальная лихорадка», где вместе с Беллой главную роль исполняла другая любимица Голливуда – Зендая.

Белла состояла во множестве отношений, в том числе с актером Тайлером Пози, музыкантом Mod Sun и с итальянским певцом Бенджамином Масколо, с которым по-прежнему встречается. В жизни актрисы были и однополые, и полиаморные отношения, а в 2019 году она сообщила о том, что самоидентифицирует себя как пансексуалку.

Интересные факты о Белле Торн
  • Белла красит волосы в рыжий. В действительности она – блондинка, хотя ярко-рыжие волосы в некотором смысле стали ее визитной карточкой.
  • Хотя Белла родилась и выросла в США, испанский, а не английский стал первым выученным ей языком.
  • Она планирует учиться на режиссера или сценариста, но в ее долгосрочные планы входит именно режиссерская деятельность.
  • Белла очень любит животных. Дома у нее живет несколько кошек, кокер-спаниель Пиро и даже волчонок по кличке Вуду.
  • Белла поддерживает Общество защиты животных Соединённых Штатов. Большой вклад Белла вносит в работу фонда борьбы с муковисцидозом.
Фильмография Беллы Торн
После пробуждения
После пробуждения
драма 2021, Италия
6.0
Девушка
Девушка
триллер 2020, США
4.0
Няня. Королева проклятых
Няня. Королева проклятых
ужасы, комедия, мелодрама 2020, США
5.0
В ринге только девушки
В ринге только девушки
боевик, комедия, драма 2020, США
4.0
Дурная слава
Дурная слава
криминал, драма, мелодрама 2020, США
3.0
Опасный пассажир
Опасный пассажир
триллер, боевик 2018, США
6.0
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
драма 2018, США
7.0
Нация убийц
Нация убийц
триллер 2018, США
3.0
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