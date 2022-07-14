Белла Торн родилась 8 октября 1997 года в штате Флорида в семье Рея и Тамары Торн. В семье она – младший ребенок, у Беллы есть две старшие сестры и брат, причем все отпрыски семьи Торн стали актерами. Внешность актрисы – очень яркая, благодаря смешению кровей: ее мать имеет итальянское и ирландское происхождение, а отец был кубинцем. Он погиб в автомобильной катастрофе, когда Белле было всего лишь десять лет.

Тамара Торн, мать актрисы, после того как муж погиб в автомобильной катастрофе, должна была поднимать детей в одиночку. Денег хронически не хватало. Маленькая Белла как могла помогала матери: она снималась в фильмах и часто подрабатывала моделью.

В детстве Белла была небольшого роста, и это часто становилось причиной для издевок со стороны одноклассников. Торн страдала от дислексии – ей было сложнее остальных детей учиться писать и читать. Тогда родители перевели дочь на домашнее обучение. Это решение и посещение специального образовательного центра помогли ей наверстать школьный материал. Позже Белла расскажет, что ради практики заставлял себя читать все подряд, даже этикетки от собачьего корма. На девочку сильно повлияло моральное и физическое насилие в 14 лет, о чем актриса сообщила лишь в 2018 году. Однако имя обидчика она не решается озвучить даже сейчас.



Ее дебют в кино состоялся в 2003 году. Ей досталась незначительная роль в комедии «Застрял в тебе». Затем она снялась в нескольких сериалах и фильмах, в том числе в «Красавцах» и «Одиноких сердцах». Как и в случае со многими другими звездами Голливуда, компания Disney оказала значительное влияние на карьерный успех Торн: в 2010 году на канале вышел сериал «Танцевальная лихорадка», где вместе с Беллой главную роль исполняла другая любимица Голливуда – Зендая.

Белла состояла во множестве отношений, в том числе с актером Тайлером Пози, музыкантом Mod Sun и с итальянским певцом Бенджамином Масколо, с которым по-прежнему встречается. В жизни актрисы были и однополые, и полиаморные отношения, а в 2019 году она сообщила о том, что самоидентифицирует себя как пансексуалку.