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Ужас Амитивилля: Пробуждение Ужас Амитивилля: Пробуждение
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля: Пробуждение Отзывы о фильме «Ужас Амитивилля: Пробуждение»
Amityville: The Awakening Ужас Амитивилля: Пробуждение 2017 / США
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Два года назад лодка спокойной семейной жизни Джоан (Дженнифер Джейсон Ли), матери-одиночки с тремя детьми, дала брешь. Её единственный сын Джеймс (Камерон Монахэн) в результате трагических событий оказывается намертво привязанным к аппарату обеспечения жизни и койке, находясь в вегетативном состоянии. В то время, как мать стоически пытается противостоять злому року, который, по мнению всех врачей, является фатальной необратимостью, её старшая дочь Белль (Белла Торн) уже давно записала…

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alinaburceva99 18 июля 2017, 22:47
почему нельзя показать фильм в более раннее время?
18 июля 2017, 22:47 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2017, 12:41
в ответ на сообщение alinaburceva99 от 18 июля 2017, 22:47
Добрый день. Это фильм ужасов. Такие картины принято показывать в дневное и вечернее время.
19 июля 2017, 12:41 Ответить
SKY 19 июля 2017, 23:57
В кинотеатре трейлер выглядел пугающе)))
19 июля 2017, 23:57 Ответить
Эльза Радмировна Герасимова 4 августа 2017, 11:52
Оценка
К сожалению интересные моменты были вырезаны!!! И фильм шел не как заявлено 1.25, а 1.05
4 августа 2017, 11:52 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2017, 12:12
в ответ на сообщение Эльза Радмировна Герасимова от 4 августа 2017, 11:52
Эльза, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в каком городе и кинотеатре вы смотрели данный фильм?
Будем разбираться.
4 августа 2017, 12:12 Ответить
Эльза Радмировна Герасимова 5 августа 2017, 06:41
Оценка
г. Дюртюли, ТЦ Таныш
5 августа 2017, 06:41 Ответить
Киноафиша.инфо 7 августа 2017, 12:09
в ответ на сообщение Эльза Радмировна Герасимова от 5 августа 2017, 06:41
Эльза, здравствуйте!
Сегодня свяжемся с кинотеатром, выясним, почему так вышло.
Спасибо за уточнение.
7 августа 2017, 12:09 Ответить
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