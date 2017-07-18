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Два года назад лодка спокойной семейной жизни Джоан (Дженнифер Джейсон Ли), матери-одиночки с тремя детьми, дала брешь. Её единственный сын Джеймс (Камерон Монахэн) в результате трагических событий оказывается намертво привязанным к аппарату обеспечения жизни и койке, находясь в вегетативном состоянии. В то время, как мать стоически пытается противостоять злому року, который, по мнению всех врачей, является фатальной необратимостью, её старшая дочь Белль (Белла Торн) уже давно записала…