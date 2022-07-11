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Камерон Монахэн

Cameron Monaghan
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн Cameron Monaghan
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Дата рождения
16 августа 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
182 см
Биография Камерона Монахэна

Камерон Монахэн родился 16 августа 1993 года в Калифорнии, США. Об актерской карьере мечтал с раннего детства, в чем признался матери и нашел поддержку в ее лице. Уже пятилетним ребенком Камерон появился на обложке глянцевого журнала, а еще через два года принял участие в съемках рекламы. Первым успехом мальчик во многом обязан своей матери, о чем всегда говорит с гордостью.

Дебютировал на экране юный актер в 2003 году, появившись в фильме «Музыкальный человек» на телеканале ABC. Через год Камерон сыграл роль Чада в сериале «Малкольм в центре внимания», за которую был удостоен премии «Молодой актер» в категории «Лучший молодой телевизионный актер второго плана».

Одним из самых ярких образов, воплощенных юным актером на экране, стал Джером в сериале «Готэм». Камерону удалось создать новую версию легендарного обаятельного психопата Джокера. Актер не раз признавался, что для него эта роль тоже стала одной из любимых, к этим съемкам он готовился с особым усердием.

Молодой актер скрывает личную жизнь от общественности. В 2012 году его связывали отношения с юной актрисой Лианой Либерато, после он некоторое время появлялся на публике с британской моделью Сэди Ньюман. В 2015 году пара рассталась.

Интересные факты о Камероне Монахэне
  • Как и его герой в «Музыкальном человеке», Камерон воспитывался без отца. Это знали все участники проекта. Режиссер рассказывал, что его коллега по съемочной площадке Мэттью Бродерик очень сдружился с юным Камероном и стал называть его сыном;
  • Хотя Камерону убедительно удалось воплотить образ гомосексуала в «Бесстыжих», в реальной жизни актер предпочитает женщин. Однако о его частной жизни известно крайне мало, молодой человек тщательно оберегает личное пространство от посторонних глаз;
  • Камерон проходил обучение дома и не посещал школу. Поэтому у него не было своего выпускного, но зато актер посетил школьное мероприятие, когда выпускалась его подруга, в 2011 году;
  • Камерон умеет играть на гитаре, барабанах, клавишных инструментах и губной гармошке. Клавиши актер освоил самостоятельно.
Фильмография Камерона Монахэна
Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом
триллер 2022, США
4.0
Сестра в отрыве
Сестра в отрыве
комедия, драма, мелодрама 2017, США
5.0
Ужас Амитивилля: Пробуждение
Ужас Амитивилля: Пробуждение
ужасы, триллер 2017, США
6.0
Посвященный
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
7.0
Академия вампиров
Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.0
Джейми Маркс мертв
Джейми Маркс мертв
триллер, драма 2014, США
5.0
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Фотографии Камерона Монахэна Все фотографии
Камерон Монахэн и Пейтон Лист Камерон Монахэн Камерон Монахэн Камерон Монахэн, Бесстыжие Камерон Монахэн Камерон Монахэн, Готэм Камерон Монахэн Камерон Монахэн
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