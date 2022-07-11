Камерон Монахэн родился 16 августа 1993 года в Калифорнии, США. Об актерской карьере мечтал с раннего детства, в чем признался матери и нашел поддержку в ее лице. Уже пятилетним ребенком Камерон появился на обложке глянцевого журнала, а еще через два года принял участие в съемках рекламы. Первым успехом мальчик во многом обязан своей матери, о чем всегда говорит с гордостью.

Дебютировал на экране юный актер в 2003 году, появившись в фильме «Музыкальный человек» на телеканале ABC. Через год Камерон сыграл роль Чада в сериале «Малкольм в центре внимания», за которую был удостоен премии «Молодой актер» в категории «Лучший молодой телевизионный актер второго плана».

Одним из самых ярких образов, воплощенных юным актером на экране, стал Джером в сериале «Готэм». Камерону удалось создать новую версию легендарного обаятельного психопата Джокера. Актер не раз признавался, что для него эта роль тоже стала одной из любимых, к этим съемкам он готовился с особым усердием.

Молодой актер скрывает личную жизнь от общественности. В 2012 году его связывали отношения с юной актрисой Лианой Либерато, после он некоторое время появлялся на публике с британской моделью Сэди Ньюман. В 2015 году пара рассталась.