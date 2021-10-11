Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 июля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Лисбон, Висконсин, США
Рост
185 см
Биография Кертвуда Смита
Родился 3 июля 1943 года. Нью-Лисбон, Висконсин, США.
Развернуть
Фильмография Кертвуда Смита
Хичкок
драма, биография
2012, США
7.0
Совсем не бабник
комедия
2011, США
6.0
Зеленый Фонарь: Первый полет
фантастика, фэнтези, анимация, боевик
2009, США
7.0
Умереть во имя
комедия, триллер, драма
1995, Великобритания / США
5.0
Верящий в правду
драма, криминал
1989, США
6.0
Робокоп
боевик, драма, криминал
1987, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix заказал производство сериала «Шоу 90-х», который станет спин-оффом «Шоу 70-х»
В новом проекте к своим ролям вернется как минимум часть оригинального каста.
Написать
11 октября 2021 15:38
Завершились съемки документального фильма о создании «Робокопа» Пола Верховена – доступен первый тизер
Последним интервью для ленты дал актер, сыгравший главную роль.
Написать
4 мая 2021 14:50
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев