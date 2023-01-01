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Ужас Амитивилля: Пробуждение
Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017: актеры и роли
Amityville: The Awakening
Ужас Амитивилля: Пробуждение
2017 / США
Трейлер
6.6
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19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франк Халфун
Franck Khalfoun
В ролях
Белла Торн
Bella Thorne
Камерон Монахэн
Cameron Monaghan
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Тейлор Спрейтлер
Taylor Spreitler
Томас Манн
Thomas Mann
МакКенна Грейс
Mckenna Grace
Дэн Мартино
Dan Martino
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