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Ужас Амитивилля: Пробуждение Ужас Амитивилля: Пробуждение
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля: Пробуждение Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017: актеры и роли
Amityville: The Awakening Ужас Амитивилля: Пробуждение 2017 / США
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франк Халфун Франк Халфун Franck Khalfoun
В ролях
Белла Торн Белла Торн Bella Thorne Камерон Монахэн Камерон Монахэн Cameron Monaghan Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Тейлор Спрейтлер Тейлор Спрейтлер Taylor Spreitler Томас Манн Томас Манн Thomas Mann МакКенна Грейс МакКенна Грейс Mckenna Grace Дэн Мартино Дэн Мартино Dan Martino
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