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Ужас Амитивилля: Пробуждение
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Amityville: The Awakening
Ужас Амитивилля: Пробуждение
2017 / США
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6.6
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19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Вся информация о фильме
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