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Андрей Миронов
Андрей Миронов
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Андрей Миронов
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Дата рождения
8 марта 1941
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
16 августа 1987
Биография Андрей Миронов
Родился 8 марта 1941 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрей Миронов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
Следопыт
мелодрама, приключения
1987, СССР
6.0
Мой друг Иван Лапшин
драма
1984, СССР
8.0
Блондинка за углом
мелодрама, комедия
1984, СССР
6.0
Сказка странствий
приключения, фэнтези
1983, Чехословакия / СССР / Румыния
8.0
Будьте моим мужем
комедия
1981, СССР
6.0
Фантазии Фарятьева
драма, комедия
1979, СССР
7.0
Трое в лодке, не считая собаки
комедия, мюзикл
1979, СССР
7.0
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Статьи о персоне
Вот с какой вредной привычкой Андрей Миронов не смог расстаться до самой смерти
Вдова Миронова сожалеет о том, что он не сдержал обещание.
Написать
5 июня 2022 15:23
Предчувствовал свою смерть: вдова Миронова раскрыла пугающую деталь
Под конец жизни артист растерял былую энергичность.
Написать
4 июня 2022 16:12
«Сходство с дедом очевидно»: дочь засветила внука Миронова на всю страну
Артистка крайне редко показывает наследника звезды советского экрана.
Написать
24 мая 2022 14:50
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