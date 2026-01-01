Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нина Пушкова Nina Pushkova
Киноафиша Персоны Нина Пушкова

Нина Пушкова

Nina Pushkova

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Обыкновенное чудо 8.0
Обыкновенное чудо (1978)

Фильмография Нина Пушкова

Обыкновенное чудо 8
Обыкновенное чудо Obyknovennoe chudo
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
Показать еще
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше