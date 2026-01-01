Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Нина Пушкова
Nina Pushkova
Киноафиша
Персоны
Нина Пушкова
Нина Пушкова
Nina Pushkova
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Обыкновенное чудо
(1978)
Фильмография Нина Пушкова
8
Обыкновенное чудо
Obyknovennoe chudo
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка
1978, СССР
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