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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1978

Рейтинг фильмов 1978 года

Трое из Простоквашино 8.6
1 Трое из Простоквашино
семейный, анимация, короткометражный 1978, СССР
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Осенняя соната 8.3
2 Осенняя соната
мюзикл, драма 1978, Швеция / Франция / Германия
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Ханума 8.3
3 Ханума
комедия, мюзикл 1978, СССР
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Обыкновенное чудо 8.3
4 Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
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Мимино 8.2
5 Мимино
комедия 1978, СССР
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Безымянная звезда 8.1
6 Безымянная звезда
драма, комедия 1978, СССР
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Сибириада 8.1
7 Сибириада
драма, военный, исторический 1978, СССР
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Мышонок Пик 8.1
8 Мышонок Пик
анимация 1978, СССР
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Подарок для самого слабого 8.0
9 Подарок для самого слабого
анимация 1978, СССР
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Летняя поездка к морю 7.8
10 Летняя поездка к морю
документальный 1978, СССР
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