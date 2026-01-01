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Эрвант Арзуманян
Yervand Arzumanyan
Киноафиша
Персоны
Эрвант Арзуманян
Эрвант Арзуманян
Yervand Arzumanyan
Дата рождения
13 августа 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Саратов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Обыкновенное чудо
(1978)
7.7
Защитник Седов
(1988)
7.3
Вор
(1997)
Фильмография Эрвант Арзуманян
4.6
Амазонки
комедия, криминал
2011, Россия
5
Натурщица
Naturshchitsa
мелодрама, комедия
2007, Россия
5.6
Юбилей
Yubiley
комедия
2007, Россия
4.9
Даша Васильева. Любительница частного сыска
детектив
2003, Россия
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6.7
По имени Барон
криминал, драма
2002, Россия
4
Ростов-Папа
драма, мелодрама, комедия
2001, Россия
6.1
Дальнобойщики
драма, комедия
2001, Россия
6.4
Каменская
драма, криминал, детектив
2000, Россия
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