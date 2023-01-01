Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ужастики Ужастики
Киноафиша Фильмы Ужастики Фильмы похожие на Ужастики
Goosebumps Ужастики 2015 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Ужастики

Вся информация о фильме
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Паранормальный отряд
Паранормальный отряд
комедия 2016, США
4.0
Пиксели
Пиксели
фантастика, комедия 2015, США
5.0
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.0
Ночь в музее 2
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
Ночь в музее
Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.0
Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.0
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.0
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.0
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
приключения, семейный, комедия 2013, Испания
5.0
Охотники за привидениями 2
Охотники за привидениями 2
фантастика, боевик, приключения, комедия 1989, США
8.0
Гремлины
Гремлины
фантастика, ужасы, комедия 1984, США
7.0
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик 1984, США
7.0
Путешествия Гулливера
Путешествия Гулливера
комедия 2010, США
7.0
Очень плохие девчонки
Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
6.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
В прямом эфире
В прямом эфире
комедия 2019, США
6.0
Дорогой диктатор
Дорогой диктатор
комедия 2018, США
5.0
Леди Бёрд
Леди Бёрд
комедия 2017, США
7.0
Битва преподов
Битва преподов
комедия 2017, США
5.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.0
Полтора шпиона
Полтора шпиона
комедия 2016, США
7.0
Дорога в Голливуд
Дорога в Голливуд
комедия 2015, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше