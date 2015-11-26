«Ужастики»: Рецензия Киноафиши

Там, где оживают чудовища

Помните, как в девяностых полки библиотек и книжных прилавков были заполнены множеством пёстрых книжек, на которых значилось одно и то же слово — «Ужастики»? Именно так называется цикл небольших произведений писателя Р. Л. Стайна, прослывшего мастером страха среди детской и подростковой аудитории. А, может быть, вы также вспомните телевизионный сериал «Мурашки», который транслировался в период с 1999 по 2002 год на домашних экранах? В каждой серии группа подростков сталкивалась с невероятными монстрами и загадочными ситуациями, а позаимствованы они были именно из вышеупомянутой серии книг. Стайн на протяжении долгих лет преданно служил юным читателям по всему миру и внушал им всевозможные страхи. А теперь пришёл черед современных авторов отдать ему дань уважения и низко поклониться.

Сценарий фильма Роба Леттермана представляет собой крайне удачное решение. «Ужастики» – не просто очередная киноадаптация, это фантазия на тему того, к чему бы привело освобождение монстров из их заточения на страницах книг. Стали бы они мстить своему создателю? Безусловно, ведь он держит их под замком, совершенно позабыв о том, чтобы быть другом для своих чудовищ. Не обошлось в сюжете и без подростков, ведь именно они являются ключевыми персонажами во всех историях автора. В этот раз она начинается с того, что после потери отца Зак вместе с матерью переезжает в небольшой городок Мэдисон. Там он знакомится с Ханной, которую держат в заточении и не выпускают по неким таинственным причинам. Вскоре главный герой выясняет, что у неё в доме хранятся оригиналы известных произведений Р. Л. Стайна, да и сам он обитает там же и приходится отцом девочке. По нелепой случайности монстры из книг вырываются наружу и начинают охоту на местных жителей. А избавиться от них оказывается не так уж просто.

На протяжении всего фильма невольно вспоминаются сцены из культового «Джуманджи». Вряд ли какая-либо современная подростковая история о борьбе с чудовищами сможет достигнуть того же уровня. Однако ставить на «Ужастиках» крест из-за этого не стоит. Ясно, что картина направлена по большей части на детей и тех, кто в своё время прочитал всю серию книг. Но и остальным скучать не придётся. Фильм смотрится легко, и там даже есть такие шутки, которые вызывают улыбку (в основном благодаря Джеку Блеку). Не обошлось тут и без нелепой подростковой романтики и неуклюжих реплик, но это вполне соответствует картине с рейтингом 12+. Младшее поколение также может почерпнуть для себя некоторую мораль. Её смысл в том, чтобы не закрываться в себе, особенно в раннем возрасте. Одиночество – печальный удел каждого, но не стоит забывать о том, чтобы скрашивать его время от времени. И лучше всё-таки делать это с помощью настоящих людей, а не воображаемых чудищ. Фильм явно не претендует на звание образцового творения в своём жанре, но любители отсылок и почитатели Боба Стайна обязательно получат удовольствие от просмотра. Да и качественных семейных лент в последнее время не так уж много, а «Ужастики» достойно восполняют это упущение.

Трошина Олеся