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Киноафиша Фильмы Ужастики Цитаты из фильма Ужастики

Цитаты из фильма Ужастики

[из трейлера]
R.L. Stine [представляется в классе] Здравствуйте. Меня зовут мистер Р.Л. Стайн. Любая история состоит из трёх частей. Начало. Середина. И поворот.
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Hallway Player Здравствуйте, мистер Стайн.
R.L. Stine Здравствуйте, мистер Блэк.
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Zach Cooper Ты же он, да? Ты — Р.Л. Стайн.
R.L. Stine Р.Л. Кто? Не знаю такого.
Zach Cooper Да ну? И правильно, его книги — отстой.
Hannah Что ты делаешь?
Zach Cooper Не могу решить, что ненавижу больше: «Монстр Кровь» или «Иди Кушай Червей».
Champ Я в полном замешательстве!
Zach Cooper Концовки видны за версту. Прекрати пытаться быть Стивеном Кингом, чувак.
R.L. Stine [резко тормозит] Слушай, что скажу про Стива Кинга. Он мечтает писать, как я. Я продал в разы больше книг, но никто об этом не говорит!
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[из трейлера]
Champ Снежный человек не может просто так выползти из книги, такого не бывает!
R.L. Stine Ты только что выпустил на свободу всех монстров, которых я когда-либо придумал!
Champ Что это было?
R.L. Stine Это Невидимка.
Champ [получает пощёчину от Брента — Невидимки] Ай!
R.L. Stine Ахах, он просто убийца.
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[из трейлера]
Зак Купер [армия садовых гномов начинает появляться] Гномы? Может, они дружелюбные.
[Один садовый гном кидает нож рядом с ним, потом его брови принимают злой вид]
Зак Купер Не дружелюбные! Точно не дружелюбные!
[Один садовый гном прыгает и начинает нападать на Р.Л. Стайна, но Чемп разбивает его сковородкой]
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Zach Cooper Она заперта в этом доме, а её папаша — псих.
Champ У неё есть друг?
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[из трейлера]
Ханна [тихо] Ты открыл книгу?
Р.Л. Стайн [обеспокоенно] О, нет...
Зак Купер Прости. Я верну её на место. Вот, держи.
Ханна Нет, не открывай!
[Зак случайно открывает рукопись, из которой выходит Ужасный Снежный человек из Пасадены, он касается пальцем лампы на потолке и тот уколол его палец]
Ханна [шёпотом] Никому не издавать ни звука.
[Чамп кричит от ужаса, Ужасный Снежный человек из Пасадены слышит его, начинает бежать на него, но Зак отталкивает Чампа в сторону, потом Ужасный Снежный человек вырывается из дома]
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[из трейлера]
[Во время погони в продуктовом магазине Оборотень врезается в проход с едой, затем Р. Л. Стайн спотыкается и оказывается в тележке, а Зак толкает эту тележку]
R.L. Stine Что ты делаешь? Вытаскивай меня!
[Оборотень начинает гнаться за Заком и Стайном]
R.L. Stine О, нет, нет, нет, нет, не останавливайся!
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[последние слова]
[после того, как набирает на машинке "Месть Невидимки" Р.Л. Стайна]
Brent Green (The Invisible Boy) Ты забыл обо мне!
[оставляет следы рук на стекле и маньячески смеётся, пока Стайн кричит]
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Champ Знаешь, говорят, что подростки не боятся смерти? Что их никогда не заденет? Ну, я не из таких, понятно? Я родился со способностью бояться.
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Slappy У тебя есть право молчать...
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[из трейлера]
Hannah Так ты новый сосед?
Zach Cooper Да. Кстати, я Зак.
Hannah Я — Ханна.
R.L. Stine [сзади неё] Ханна, отойди от окна. Срочно!
Hannah Мне надо идти.
[Р.Л. Стайн появляется у окна]
Zach Cooper Привет! Эй, мы только что переехали.
R.L. Stine [имеется в виду забор между их домами] Видишь этот забор?
Zach Cooper А, да...
R.L. Stine [серьёзно] Держись своей стороны.
[Стайн уходит от окна]
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[из трейлера]
Zach Cooper [имеется в виду папа Ханны] Он большой плюшевый мишка.
Hannah Не принимай близко к сердцу. Он никого особо не любит.
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[из трейлера]
Hannah [Зэку] Давай, трусишка!
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R.L. Stine Что ты здесь делаешь? Иди домой!
Zach Cooper Нет! Нет, нет. Пока не объяснишь, что происходит.
R.L. Stine Нет, нет, нет. Я не могу объяснить!
Zach Cooper Нас чуть не съел Снеговик Фрости, а это, кстати, просто невозможно. Так что попробуй.
R.L. Stine Ладно, слушай! С чего начать? В детстве у меня были ужасные аллергии, из-за которых я сидел дома. А все ребята кидали в моё окно камни и обзывали меня. Тогда я придумал себе друзей. Монстров, демонов, чудовищ, чтобы пугать район и всех, кто смеялся надо мной. И они стали для меня настоящими. А потом однажды... они реально... стали... настоящими. Мои монстры буквально выскочили со страниц. Пока книги закрыты — мы в безопасности, но когда их открывают, ну, ты сам видел, что происходит.
Champ У меня аллергия на пылевых клещей.
R.L. Stine Что ты хочешь этим сказать?
Champ Я просто говорю, у меня тоже аллергия, так что я понимаю.
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R.L. Stine Все в машину, СРАЗУ!
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[повторяющаяся реплика]
Слэппи [с раздражением] Кого ты "тупицей" назвал?
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[из трейлера]
Zach Cooper Ладно, все, ищите что-нибудь, чтобы забаррикадировать двери.
Hannah Мы не можем впустить этих монстров внутрь.
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Hannah Так почему ты переехала в Мэдисон?
Zach Cooper Ну, мама спросила меня: «Зак, если бы ты мог жить где угодно в мире, где бы это было?» Я ответил: «Можем ли мы, пожалуйста, переехать в Мэдисон, Делавэр? Это была бы моя мечта.»
Hannah [смеётся] Ты всегда такой саркастичный?
Zach Cooper Всегда. Сильное слово. Не всегда. Обычно.
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[из трейлера]
R.L. Stine Все монстры, которых я когда-либо создавал, заперты в этих книгах. Но когда они открываются...
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Офицер Стивенс [Заху] Ты в курсе, какое наказание светит за ложный донос в полицию?
Офицер Брукс Три года!
Офицер Стивенс Да, почти. На самом деле, это письменное предупреждение.
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Zach Cooper [луна ярко светит на Ханну, когда она становится призрачно-голубой] Что случилось?
Hannah Ничего.
Zach Cooper Ты уверена?
Hannah Да.
Zach Cooper Да, точно. Я в по...
[прерывается Могильным монстром]
🧡
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[в то время как портал книги засасывает всех монстров обратно, Слэппи влетает прямо в лицо Стайна]
Slappy Слэппи не в восторге!
R.L. Stine И Стайн тоже! Тупой болван!
[Стайн отталкивает Слэппи кулаком]
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[поднимает взгляд и видит гигантскую богомолицу из «Шокера на Шоковой улице»]
R.L. Stine Не припомню, чтобы я писал про гигантскую богомолица...
[дети в машине кричат]
R.L. Stine А! Теперь вспомнил.
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Hannah [Коробка Зака развалилась, и его вещи рассыпались по дорожке] Отлично.
[Зак смотрит и видит подростка из соседнего дома, который подглядывает за ним из открытого окна]
Hannah Так ты новый сосед?
Zach Cooper [Подходит к забору] Да. Приятно познакомиться.
Hannah Сколько ехали из Нью-Йорка?
[Зак смотрит на неё с недоумением]
Hannah Нет. Просто вижу по красивой шляпе, что у тебя есть.
Zach Cooper О, нет. Это... нет.
[снимает шляпу]
Zach Cooper Это... на самом деле подарок от моей тёти.
Hannah Это подарок и для меня, и для всех, кто увидит тебя в ней.
Zach Cooper Я Зак, кстати.
Hannah Я — Ханна.
R.L. Stine [из-за неё] Ханна!
Hannah Мне надо идти.
[быстро уходит из окна]
Zach Cooper Хороший разговор.
[в окне появляется мужчина в очках и резко раздвигает шторы, Зак машет ему]
Zach Cooper Привет! Мы только что переехали.
[мужчина молчит и просто смотрит на него сурово]
Zach Cooper Просто... я и моя мама.
[мужчина продолжает смотреть сурово]
Zach Cooper Эта шляпа — подарок.
R.L. Stine [указывает на забор между двумя домами] Видишь этот забор?
[Зак в замешательстве, не отвечает, мужчина строго повторяет вопрос]
R.L. Stine Видишь забор?
Zach Cooper Э-э, да.
R.L. Stine Держись на своей стороне!
[Зак смотрит на него, ошарашен]
R.L. Stine Держись подальше от моей дочери, держись подальше от меня... и проблем не будет.
[Стайн уходит из окна, закрывая шторы перед Заком]
Zach Cooper [Позже, внутри дома Куперов, Зак идёт в гостиную, где его мама и тётя] Ну, познакомился с соседом. Он большой мишка.
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Zach Cooper Как далеко мы от старшей школы?
Hannah Недалеко. Можем через кладбище пройти.
Zach Cooper Что, через кладбище?
Hannah Боже, расслабься. Школа прямо за лесом с той стороны.
R.L. Stine Стоп, откуда ты знаешь?
Hannah Эээ, иногда у меня начинается зуд и я иду исследовать.
R.L. Stine Когда?
Hannah Ночью, после того как ты ляжешь спать.
R.L. Stine Ты наказана.
Hannah Это так несправедливо.
R.L. Stine Нет, это справедливо.
Zach Cooper Ребята, ребята, вы оба правы, но давайте идти, пока спорите.
[уходит с Ханной]
R.L. Stine Бесится посреди ночи и сбегает с чужими парнями.
Champ Невероятно.
R.L. Stine Заткнись.
[уходит]
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Gale [использует микрофон, обращаясь ко всем в аудитории] Я уверен, что говорю от имени всей администрации, когда говорю, как мы рады предстоящему танцу в эту пятницу. Мы просто не можем перестать трясти попой от нетерпения.
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Hannah Давай, открой книгу.
Zach Cooper Ханна, есть кое-что, что ты должна знать, и ты не...
Hannah Открой книгу, Зак.
Zach Cooper Нет, нет. Ты не понимаешь. Если мы откроем книгу, это значит...
Hannah Это значит, что я навсегда застряну на какой-то полке.
Zach Cooper Ты знала?
Hannah Сколько у одной девчонки может быть шестнадцатых дней рождения? Зак, пора взрослеть. Ну же, открой книгу, трусишка.
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Zach Cooper И как ты...
Hannah Подвальные двери. Я отключила сигнализацию ещё несколько месяцев назад.
Zach Cooper Ё-моё... а я думал, что мой дом — это тюрьма.
Hannah А попробуй учиться на дому.
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Zach Cooper Да, Зак, иди за незнакомцем в лес.
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Hannah Вот ты где. Ты в порядке? Ты как будто привидение увидела.
🧡
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[Слэппи за рулём Проклятой Машины, мчится по городу без тормозов]
Slappy Извините, ребята! Я бы сбавил, да тормоза не достать! Хахахахахахаха!
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🥱
[в пустом супермаркете, Стайн распыляет дезодорант вокруг себя]
R.L. Stine Это был оборотень из Болота Лихорадки. Он чует мой запах.
[он распыляет ещё больше, уходит в туман]
R.L. Stine Нет, это не работает. Мне нужно спрятаться.
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[первые реплики]
Zach Cooper «Мэдисон, Делавэр». Вау. Мама, ты точно уверена, что не было других мест, где искали заместителей директора?
Gale Например, где?
Zach Cooper Гуантанамо?
Gale Ох, слишком жарко.
Zach Cooper Северная Корея?
Gale Мне туда не перезвонили.
Zach Cooper Детройт?
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Чамп [Стайн и дети прячутся внутри магазина Wayfield Foods, наблюдая в окна, как гигантская богомол разрывает машину Стайна в поисках их] Почему ты придумал что-то такое жуткое?
Р. Л. Стайн Наверное, у меня просто талант к этому.
[богомол роняет машину]
Р. Л. Стайн О, нет! Моя Вагонер! На ней же почти не ездили.
🧡
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