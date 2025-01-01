Zach CooperНас чуть не съел Снеговик Фрости, а это, кстати, просто невозможно. Так что попробуй.
R.L. StineЛадно, слушай! С чего начать? В детстве у меня были ужасные аллергии, из-за которых я сидел дома. А все ребята кидали в моё окно камни и обзывали меня. Тогда я придумал себе друзей. Монстров, демонов, чудовищ, чтобы пугать район и всех, кто смеялся надо мной. И они стали для меня настоящими. А потом однажды... они реально... стали... настоящими. Мои монстры буквально выскочили со страниц. Пока книги закрыты — мы в безопасности, но когда их открывают, ну, ты сам видел, что происходит.
Gale[использует микрофон, обращаясь ко всем в аудитории]Я уверен, что говорю от имени всей администрации, когда говорю, как мы рады предстоящему танцу в эту пятницу. Мы просто не можем перестать трясти попой от нетерпения.