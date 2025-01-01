[из трейлера]

Ханна [тихо] Ты открыл книгу?

Зак Купер Прости. Я верну её на место. Вот, держи.

Ханна Нет, не открывай!

[Зак случайно открывает рукопись, из которой выходит Ужасный Снежный человек из Пасадены, он касается пальцем лампы на потолке и тот уколол его палец]

Ханна [шёпотом] Никому не издавать ни звука.