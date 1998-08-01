Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Элла Валестедт
Ella Wahlestedt
Киноафиша
Персоны
Элла Валестедт
Элла Валестедт
Ella Wahlestedt
Дата рождения
1 августа 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.9
Ужастики
(2015)
6.1
Внеземное эхо
(2014)
Фильмография Элла Валестедт
6.9
Ужастики
Goosebumps
приключения, комедия
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Внеземное эхо
Earth to Echo
фантастика, приключения
2014, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить